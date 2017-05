Unidos Podemos pide en el Congreso que no renueve las licencias de las nucleares para lograr su cierre en España en 2024

Etiquetas

Unidos Podemos ha pedido al Gobierno, este jueves en el Congreso, que no prorrogue las licencias de las centrales nucleares con el objetivo de que esta fuente energética desaparezca en 2024, año en el que expira el último permiso de una planta española.

"Es una energía peligrosa y más cara que, además, no tiene internalizados los costes, por lo que, al final, terminamos pagando entre todos los beneficios de las eléctricas", ha denunciado el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de la formación morada, Rafael Mayoral, quien ha declarado que es "inadmisible" que estas centrales puedan continuar funcionando "más allá de los permisos que tienen".

Mayoral ha compartido esta propuesta con representantes del Movimiento Ibérico Antinuclear --que engloba a 80 asociaciones españolas y portuguesas-- con quienes se ha reunido en la Cámara Baja.

El coordinador de esta organización, Paco Castejón, ha destacado el "momento importantísimo" en el que se encuentra actualmente el futuro de las nucleares, ya que éstas son las que "marcan el modelo energético" del país. "Entre esta legislatura y en la siguiente expiran todos los permisos de las nucleares y se tienen que tomar las decisiones sobre prorrogar o no estos permisos", ha advertido Castejón.

GAROÑA COMO MODELO

Actualmente, el Ejecutivo se encuentra dentro del plazo de seis meses para decidir si reabre la planta de Santa María de Garoña (Burgos). Castejón señala que si deciden prorrogar la licencia se hará por, al menos, 10 años, lo que permitirá llegar a la central hasta la cincuentena. Además, Garoña será el modelo a seguir con el resto de centrales.

"Si se produce este paso, al cabo de 10 años se prorrogarán otros diez, que es un poco la pretensión de la industria nuclear", ha denunciado el coordinador del movimiento, que asegura que estos pasos de renovación se están haciendo "a escondidas" y sin un debate a fondo para que la sociedad pueda determinar qué modelo energético quiere.

En este sentido, Castejón ha señalado que "las nucleares no son compatibles con un desarrollo masivo de energía renovable", porque éstas son intermitentes, mientras que las nucleares no se pueden regular. De este modo, si entraran de golpe 3.000 megavatios de eólica, no se podrían apagar de golpe 3.000 megavatios de nucleares, porque se tarda un día.

"Si decidimos mantener la potencia nuclear e introducir renovables hay un limite al que no podríamos llegar jamás, por eso es importante este momento", ha concluido.