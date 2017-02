El Vallès Occidental colabora con Som Energia para "presionar" a las grandes empresas

Etiquetas

El Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) ha firmado este miércoles un convenio con la cooperativa Som Energia como una medida de presión a la grandes empresas del sector.

El presidente del ente supramunicipal, Ignasi Giménez, ha indicado en un comunicado que "en la medida que se pueda, se presionará a las grandes empresas y se buscarán modelos alternativos como el de la cooperativa", con la finalidad de poder transformar el mercado hacia uno más transparente.

En este sentido, ha remarcado que el CCVOC "no quiere trabajar con compañías que no sean responsables de lo que está pasando en la sociedad, que no tengan un compromiso social, que no se impliquen".

El responsable del Área de Bienestar Social, Pol Altayó, ha dicho que "no es una decisión de carácter económico, sino una política en mayúsculas", con la intención de fomentar un cambio de modelo energético y dar respuesta a un problema social.

El acuerdo contempla, entre otras actuaciones, la posibilidad de contratar a Som Energia la electricidad de los equipamientos que el CCVOC gestiona; el diagnóstico de las instalaciones dependientes del organismo supramunicipal, y la formación y asesoramiento a los ayuntamientos de la comarca para estimular la producción de energías renovables y ayudar en la erradicación de la pobreza energética.