Vara considera que el "compromiso de neutralidad" del Gobierno "no se ha cumplido" en la subasta de renovables

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el "compromiso de neutralidad" que, según ha apuntado, se le había "dicho" al Ejecutivo extremeño que se mantendría, "no se ha cumplido" en la subasta de renovables practicada en España este miércoles, y ha avanzado que la Administración autonómica va a pedir "las explicaciones oportunas".

A preguntas de los medios sobre la subasta de energías renovables de este miércoles en España, en la que la eólica ha resultado como la tecnología ganadora, Vara ha apuntado que era algo que la Junta de Extremadura venía "denunciando desde hacía ya tiempo", y ha señalado que su ejecutivo va a "exigir y obligar que la próxima subasta sea para que las fotovoltaicas puedan tener más peso".

En este sentido, ha reconocido que él empieza --ha dicho-- a "estar ya un poquito cansado" de que se les exija "a todos lo mismo", de que Extremadura sea la región que hace "el mayor esfuerzo fiscal de España", --algo que a su juicio, "no se destaca la suficiente--, y de que al mismo tiempo "luego cuando llega el momento de repartir las oportunidades el Gobierno no las reparte de la misma manera".

"Si no se nos da las mismas oportunidades. Si se nos exige igual a los que se nos dan diferentes oportunidades, si unos tienen AVE y otros no lo tenemos, si se invierte en las energías que pueda haber más en unos sitios y no en aquellas que pueda haber más en otros, no estamos dando las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo al conjunto del país", ha señalado Vara, quien ha insistido en que "esto hay que denunciarlo y hay que decirlo".

Finalmente, sobre qué va a hacer la Junta tras la subasta de este miércoles, ha dicho que lo que se pueda "hacer" es "exigir y obligar que la próxima subasta sea para que las fotovoltaicas puedan tener más peso". "Así de claro", ha concluido el presidente extremeño a preguntas de los medios tras la inauguración de la nueva oficina del Banco Santander en la calle Santa Eulalia de Mérida.

OFICINA BANCARIA

Sobre dicha nueva oficina del Banco Santander en la calle Santa Eulalia de la capital extremeña, que introduce las Nuevas Tecnologías en la relación entre cliente y entidad financiera, Fernández Vara ha considerado que la instalación evidencia que "los cambios ahora se producen por la necesidad de cambiar" ante las diferencias existentes, ha dicho, entre la "sociedad analógica" y la "sociedad digital" que "nada tienen que ver entre ellas".

Al mismo tiempo, ha defendido que la atención a las personas en la era digital conlleva "soluciones individualizadas" para los negocios, los autónomos y la economía familiar; así como que en todo caso, en el escenario de "economía competitiva" actual hay que seguir valorando --ha señalado-- "los principios y los valores".

De igual modo, el presidente autonómico ha recordado la necesidad de seguir ayudando a que las pymes se adapten al "nuevo espacio digital" mundial, máxime en territorios como Extremadura que cuentan con "especial dificultad" en materia de renta, por ejemplo.

Finalmente, Fernández Vara ha señalado sobre los "ajustes" en materia de personal que puedan aplicarse en entidades financieras que estos deberían acometerse "siempre pensando" en el "fin social" de dichas empresas y en las "personas".

Por su parte, en representación del Banco Santander, Javier Hidalgo ha señalado el objetivo de dicha entidad de "compartir el proyecto de una sociedad mejor" a través de "unir" el banco y los clientes mediante las Nuevas Tecnologías en un entorno "multicanal".

En este sentido, ha afirmado que Banco Santander pretende continuar como una entidad que "aporte al progreso de las personas, las empresas" y la comunidad extremeña, ha dicho.