Varios asuntos de educación, energía eólica y la moción de censura de Unidos Podemos, en el Pleno de este lunes

El Pleno del Parlamento de Cantabria abordará este lunes, 5 de junio, varios asuntos de educación y el vertido en el río Cares, en una sesión que incluirá dos preguntas al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, una de ellas para que indique su postura en relación a la moción de censura de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy.

La sesión arrancará a las 16.00 horas con el debate de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos en la que pide la implantación de un "concursillo" para funcionarios de carrera en el ámbito educativo que les permita optar de manera temporal a aquellos destinos a los que no tienen acceso por no ofertarse en el concurso de traslados.

Continuará con otra proposición no de ley planteada por Podemos en la que reclama una auditoría para evaluar el "despilfarro" de comida en los comedores escolares, tras lo que comenzará el apartado de preguntas, con un total de 10 y de las cuales dos están dirigidas al presidente cántabro.

Ciudadanos cuestionará a Revilla sobre su posición respecto a la energía eólica y por el número de megavatios instalados en la Comunidad Autónoma, mientras que Podemos instará al presidente a posicionarse sobre la moción de censura de Unidos Podemos contra Rajoy.

Posteriormente, la formación morada preguntará en la sesión sobre la implantación general del software libre en la administración autonómica y el PP planteará tres cuestiones sobre educación: las medidas que implantará la Consejería para evitar los problemas acontecidos en el inicio del curso escolar que ahora finaliza y dos sobre los días que tendrán profesores y alumnos para preparar las recuperaciones.

Desde Podemos también se cuestionará al Ejecutivo regional sobre las medidas que se han tomado para minimizar los impactos en aguas cántabras del vertido de combustible en el río Cares y sobre las medidas para la recuperación ambiental ante las posibles consecuencias del mismo.

Los 'populares' preguntarán el motivo por el que se ha incumplido la resolución de modificar el cronograma del plan de gestión de infraestructuras con la carretera CA-431 y Podemos cerrará la sesión con otra pregunta sobre el procedimiento para garantizar el correcto funcionamiento de la bolsa de trabajo convocada por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.