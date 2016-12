En vigor la declaración del Área de Especial Interés Cuevas del Pendo-Peñajorao, que será un "pilar" turístico

Etiquetas

La declaración del Área de Especial Interés (ANEI) Cuevas del Pendo Peñajorao ha llegado este jueves al Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y, con su entrada en vigor desde mañana, este recurso quiere convertirse en "uno de los pilares de las iniciativas" en materia turística en Camargo.

Así lo ha afirmado la alcaldesa, Esther Bolado (PSOE), en el acto de presentación de esta ANEI, celebrado este jueves y al que también han acudido otros miembros de la Corporación local y el consejero de Medio Rural, Jesús Oria (PRC).

Bolado ha explicado que, tras la declaración de la ANEI, se quiere convertir en este "pilar" turístico con una propuesta "basada en la desestacionalización y en los recursos naturales, en el paisaje, la difusión de la fauna y la flora, y en la gran riqueza arqueológica que posee el entorno".

En la presentación se han dado a conocer los detalles de la declaración oficial del Área Natural de Especial Interés Cuevas del Pendo-Peñajorao, que abarca más de 168 hectáreas.

Oria ha destacado que esta zona va a ser "la más extensa de las tres áreas naturales de especial interés declaradas hasta la fecha en Cantabria" y supone el elemento número cuarenta de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.

A su juicio, la declaración de ANEI "viene a reforzar y complementar" la figura de protección como Bien de Interés Cultural de la Cueva de El Pendo y su entorno, y se va a conformar, con ello, "un núcleo de interés patrimonial y ecológico que va a contribuir sin duda a poner en valor los recursos naturales y culturales de Camargo".

"MÁXIMA" PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS

Oria ha asegurado que ahora, tras la declaración, el "primer reto" será aprobar en el plazo de un año las normas de protección de la ANEI, que será, según ha dicho, "el instrumento básico de gestión de este espacio" y que se ha comprometido a elaborar "con el máximo de participación pública" y contando además "con todos los trabajos previos elaborados por el Ayuntamiento".

Hasta la aprobación de las normas de protección no podrán realizarse actos que supongan una "transformación sensible" de la zona y no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que transforme el lugar sin el informe favorable de la Consejería.

El consejero ha explicado que, si bien el decreto atribuye al Gobierno de Cantabria la gestión de la zona, se contempla la creación de una Comisión de Seguimiento y Coordinación, integrada por dos representantes del Ayuntamiento y dos de la Consejería, que tendrá competencias "muy amplias" que van desde las normas sobre la protección del área y de todos los planes de actividades hasta velar por el cumplimiento de la normativa.

"De esta forma se asegura la máxima participación y corresponsabilidad del Ayuntamiento en la gestión del área", ha señalado Oria, que considera que así se recupera "el protagonismo municipal que, según ha apuntado, llevó al equipo de Gobierno que regía el Ayuntamiento en enero de 2011 a solicitar la declaración del área".

Oria ha hecho un reconocimiento expreso al "esfuerzo" realizado por el Ayuntamiento entre los años 2007 y 2011 por sacar este proyecto adelante, así como la "implicación" del actual equipo de Gobierno (PSOE-PRC).

Ha recordado que el acuerdo plenario en el que se solicitaba la declaración de ANEI y del que se dio traslado al Gobierno regional data de enero de 2011, año en el que, a mediados, se produjo el cambio en el Ejecutivo con la entrada del PP.

Según ha dicho, la llegada del PP al Gobierno supuso "un parón inmediato a todas las iniciativas" que se habían tomado en materia de Espacios Naturales Protegidos.

También ha afirmado que el anterior Gobierno municipal, también del PP, "mandó a la nevera" el proyecto que "el propio Ayuntamiento había impulsado unos meses antes", y no mostró, a su juicio, "el más mínimo interés por continuar con el proceso" y no fue hasta las elecciones de mayo de 2015 cuando se volvió a "insuflar vida" a este ANEI .

La alcaldesa ha mostrado su satisfacción por la declaración del ANEI, algo en lo que, según ha dicho, el municipio "lleva trabajando desde la década pasada" pues se trata de "un entorno privilegiado" del Valle.

Por ello, ha calificado este hecho como "una gran noticia" tras el "parón" que, según ha apuntado en la misma línea que el consejero, sufrió este proceso en la pasada legislatura, bajo el Gobierno del PP.

Ha agradecido la "implicación" del consejero y la labor de "todas las personas" que han trabajado para sacar adelante este proyecto.

También ha destacado que se trata de una declaración que permitirá a esta zona formar parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, lo que va a "suponer que se pueda garantizar la conservación y la protección de nuestros valores naturales", además de "promover ese espacio como un recurso para la difusión de nuestro patrimonio natural de una manera didáctica" que es uno de los objetivos de esta declaración.

La declaración fue aprobada el pasado 1 de diciembre por el Consejo de Gobierno a través de un decreto, que ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria.

Con esta declaración, se pretende conservar la integridad de los valores naturales de este espacio, dado su interés botánico, faunístico, ecológico, paisajístico y geológico.

LA ANEI

El área de Peñajorao y del sistema kárstico de las Cuevas de El Pendo y Los Covachos, parte del término municipal de Camargo, en la localidad del barrio El Alto del Churi (Escobedo), alcanzando el término municipal de Piélagos.

Recorre en dirección este-oeste la mitad septentrionalde Peña Obeña hasta alcanzar su límite occidental, en el que aparece seccionada por el cauce fluvial del Pas a la altura del rebosadero o trop-plein de la surgencia en Cueva de Fuente Vieja, en el barrio de Posadorios (Barcenilla, Piélagos).

El fenómeno kárstico está muy desarrollado en el Valle de Camargo, alcanzando su máxima expresión en la depresión de Peñajorao. Es una gran cuenca endorreica flanqueada al sur por Peña Obeña y al Norte por el Alto de Peñajorao (pequeña elevación en alineaciones calizas).

En su fondo se dibujan una serie de dolinas y rehundimientos de dimensiones variables. En algunas de estas dolinas se abren las cuevas y sumideros, siendo los procesos de corrosión kárstica los principales causantes de su génesis y evolución.

En este ambiente aparece una elevada riqueza faunística que indica la presencia tanto de endemismos de fauna invertebrada cavernícola (troglobios) como de una pequeña comunidad de quirópteros de algunas de las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadasde Cantabria.

En el decreto se señala que el curso de agua subterránea del sistema kárstico de El Pendo y Los Covachos de Peñajorao constituye un drenaje natural cuyo destino final es la surgencia y Cueva de Fuente Vieja, dentro del LIC Río Pas.

Los alrededores de la surgencia comprenden un área incluida dentro del Plan de Protección del Litoral, ocupada predominantemente por formaciones arbóreas y arbustivas cuya vegetación corresponde a las comunidades vegetales propias de los ecosistemas litorales cantábricos.