BIRDLIFE ANIMA A CAMINAR ENTRE PINGÜINOS EN UN CORTO DE REALIDAD VIRTUAL EN 3D 360º

- Diez de las 18 especies de estos animales están en peligro. El público puede ya sumergirse en la vida de una colonia de pingüinos gracias al corto en 3D 360º producido por Visualise para BirdLife International, la mayor federación de conservación de la naturaleza del mundo y de la que forma parte SEO/BirdLife. Bajo el título ‘Camina entre pingüinos’, esta pieza audiovisual gratuita (‘https://youtu.be/oM7Su9SmxBE‘) ofrece una experiencia de inmersión inédita que busca llamar la atención sobre el grado de amenaza de este grupo de aves marinas, ya que 10 de las 18 especies de pingüinos se encuentran en peligro, según informó hoy SEO/BirdLIfe. Para poner freno a esta situación, BirdLife International recauda fondos a través de su campaña mundial ‘Salva un pingüino’ (‘Protect a penguin’). El estreno del corto se adelanta a la celebración del Día Mundial del Pingüino, el próximo martes 25 de abril.La falta de alimento, la captura incidental en pesquerías, la contaminación marina, las enfermedades, la alteración de su hábitat y el cambio climático son los factores que han convertido a los pingüinos en el segundo grupo de aves marinas más amenazado, sólo precedidos por los albatros. Richard Grimmett, director de Conservación de BirdLife International, explicó que “BirdLife y sus socios ya están trabajando para hacer frente a muchas de las amenazas que afectan a los pingüinos pero el tamaño del desafío exige que se redoblen los esfuerzos”. “Usando una película en 3D 360°, podemos acercar a la gente a los pingüinos y darles ese sentimiento mágico de andar junto a ellos lo que, en última instancia, puede llevar a un mayor apoyo para su conservación", añadió. "Un polluelo de pingüino rey camina hacia ti y te mira a los ojos, agachas tu cabeza mientras que un albatros te revolotea por encima, hasta pareciera que el agua te salpica mientras unos pingüinos se pelean bajo un chorro de agua. Llegas a compartir momentos íntimos con los pingüinos saltarrocas, amenazados de extinción. A medida que el sol se pone en la colonia, no puedes dejar de sentir una conexión emocional con los pingüinos que viven allí, especialmente a medida que te van explicando la problemática", indicó Grimmett.El equipo de Visualise se desplazó a Islas Malvinas el pasado mes de noviembre, en plena época de cría, para filmar a los pingüinos en su hábitat natural. El corto que ahora se estrena es fruto de cinco meses de rodaje con cámaras estereoscópicas de Google Jump en 3D 360°. La grabación fue un gran desafío y se utilizaron plataformas de cámara no probadas en acantilados y en entornos remotos sin infraestructura. El equipo tuvo que esmerarse para asegurar buenas tomas en 360° sin molestar a las aves en su hábitat natural. El resultado es una de las primeras películas de naturaleza del mundo rodadas usando tecnologías 3D 360°, ya que nunca se había capturado la vida de los pingüinos con un detalle tan inmersivo.“Nos ha encantado trabajar con BirdLife y con los pingüinos que se están beneficiando de sus proyectos. Este corto es uno de los primeros documentales de la naturaleza creados en 360° estereoscópico. Mientras que la mayoría de las películas en 360° se toman en monoscópico, el 360° estereoscópico permite al espectador ver la escena con mayor profundidad. Esto significa que el espectador se siente aún más presente. Es como si pudieran alcanzar y tocar a los pingüinos, las rocas y el mar. Esperamos que este nivel único de inmersión proporcione una conexión emocional con el público y genere un mayor apoyo y donaciones para la campaña. Tenemos que salvar a los pingüinos”, recalcó Will McMaster, jefe de realidad virtual de Visualise.