Barcelona Activa abre la Incubadora MediaTIC para empresas de alto impacto tecnológico

Acogerá una veintena de proyectos y habilitará un córner internacional con empresas extranjeras

Barcelona Activa ha abierto este martes la Incubadora MediaTIC, el primer centro municipal especializado en empresas de alto impacto tecnológico con proyectos aplicados, prioritariamente, a los campos de Inteligencia Artificial, el 'Internet of Things', la robótica, las tecnologías espaciales y la nanotecnología.

En una rueda de prensa, la director de Barcelona Activa, Sara Berbel, ha explicado que el objetivo de este espacio es facilitar la transferencia tecnológica y el conocimiento de mercado y, al mismo tiempo, fortalecer el ecosistema digital e innovador en la ciudad: "Estos son los trabajos del presente y del futuro".

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha destacado que esta incubadora es una apuesta a medio y largo plazo para la reindustrialización y la nueva manufactura, y que afecta a todos los grandes sectores estratégicos, y ha destacado que el consistorio quiere que este sea "un hub tecnológico con un ecosistema plural".

La nueva incubadora, ubicada en el distrito 22@Barcelona, está situada en la segunda planta del edificio MediaTIC y ocupa, en total, una superficie de 1.400 metros cuadrados distribuidos en una veintena de módulos de entre 15 y 70 metros cuadrados, además de espacios comunes y una sala de formación.

REQUISITOS DE ACCESO

Este nuevo centro acogerá iniciativas tanto en fase de desarrollo de un producto o servicio antes del lanzamiento al mercado, como también en etapa de comercialización, y el período de incubación variará según la madurez de la empresa hasta un máximo de cinco años, y podrán instalarse proyectos constituidos que no superen los dos años desde la fecha de alta de actividad.

El proceso de acceso funcionará bajo demanda y, al seleccionar los proyectos que se acogerán, se tendrá en cuenta que tengan patentes o conocimiento como gran activo, que los equipos de trabajo estén formados por personal científico o técnico y que estén involucrados en el desarrollo del producto o servicio y, preferentemente, que la actividad se base en resultados extraídos de la investigación.

CÓRNER INTERNACIONAL

Asimismo, se habilitará un córner internacional para llevar a cabo acciones de 'crosslanding' con distintas ciudades del mundo como Nueva York, por lo que empresas extranjeras podrán instalarse para realizar acciones de prospección de mercado, y se organizarán dos ediciones anuales coincidiendo con las ferias Four Years From Now y Smart City Expo World Congress.

El centro también impulsará un programa de pre-aceleración Hi-Tech para diez proyectos intensivos en el uso de la tecnología que se encuentren en fases muy iniciales y que servirá como plataforma para detectar potenciales empresas que puedan entrar en la incubadora, y se buscará acompañar a los equipos promotores durante el proceso de valoración y de validación.

La Incubadora MediaTIC se suma a la red de Barcelona Activa integrada por la de Glòries, Almogàvers Business Factory y el ESA BIC Barcelona, además del Parc Tecnológic de Nou Barris, unos espacios que acogen a más de 200 empresas al año y que les permite acceder a la cartera de servicios de asesoramiento empresarial y técnico, acciones de networking y talleres, entre otros.