MÁS DE 20 CIUDADES ESPAÑOLAS CLAMAN HOY 'NO A LA CAZA'

La plataforma 'No A la caza con galgos y otras razas' (Plataforma NAC) ha convocado para este domingo manifestaciones simultáneas en 25 ciudades españolas para reclamar un "rotundo no a la caza".Entre las ciudades que serán escenario de esta acción reivindicativa, según informó la Plataforma NAC, están Barcelona, Bilbao, Córdoba, Cuenca, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Toledo y Zaragoza. Los convocantes aseguran que es la primera vez que tantas ciudades se unen para defender los derechos de los animales.Esta convocatoria nacional, a la que se han sumado más de un centenar de asociaciones, coincide con el fin de la temporada de caza con galgo.Según datos de la plataforma, cada año se abandonan miles de perros de caza en toda España. "Galgos, podencos, bracos, pointers, entre otras razas, se utilizan como herramientas para esta práctica y son desechados cuando termina la temporada de caza", asegura.Además, esta plataforma considera "inadmisible" que durante el período de caza los cazadores ocupen zonas "que deberían ser de todos, poniendo en riesgo la vida de las personas que acuden al campo para hacer senderismo, recolectar setas, etc.".