EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A ELABORAR UNA LEY MARCO SOBRE ANIMALES DOMÉSTICOS

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó este jueves una proposición no de ley que insta al Gobierno a elaborar una ley marco sobre protección y tenencia de animales domésticos que cree un registro de infractores y prohíba las mutilaciones y los regalos de animales como recompensa o premios, entre otras medidas.La iniciativa fue presentada por Ciudadanos, que aceptó incorporar enmiendas del PSOE, y contó con 22 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones (éstas, del PP). La proposición no de ley pide al Ejecutivo que haga una ley marco de protección y tenencia de animales domésticos en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos que desarrolle un banco nacional de datos de chips identificativos al que puedan acceder tanto veterinarios como agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, protectoras y refugios de titularidad pública o privada. También propone mejorar los controles sobre los criadores y la procedencia de los animales que se pongan a la venta, impedir que los animales sean expuestos en escaparates hasta el momento de su venta, medidas para concienciar contra el abandono y la promoción de la adopción y prohibir el sacrificio de animales abandonados salvo en situaciones de emergencia o peligrosidad, las mutilaciones propiciadas por motivos estéticos y el regalo como recompensa o premio.Además, la futura ley marco crearía un registro de infractores que suponga la inhabilitación para la tenencia o actividad con animales y primar en los concursos públicos de recogida y albergue de animales a las entidades que mejoren el trato y el fomento de la adopción y hagan actividades de formación y concienciación en sus instalaciones.A su vez, la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Cámara Baja instó al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legislativas oportunas para aumentar las sanciones y las penas por abandono y maltrato de animales domésticos.El portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, destacó que la iniciativa es fruto de “la creciente preocupación de los españoles” sobre el bienestar de los animales y aseguró que las medidas incluidas en la proposición no de ley conseguirán que “se adopten más animales, se abandonen menos y conseguir por fin el sacrificio cero en las protectoras”.Díaz destacó que el registro de infractores serviría para que la “gentuza” que “abandona a un animal en una protectora” o “es capaz de dejar en la carretera a su perro y de acelerar viéndolo correr por el retrovisor del coche” no sea propietario de ninguna mascota.“Hay que proteger la vida frente a esa escoria”, añadió, antes de destacar el trabajo que realizan las protectoras y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta materia.“NO SON COSAS”Por su parte, Javier Antón, del PSOE, defendió que haya una ley marco de tenencia y protección de animales domésticos porque el número de personas que conviven con estos es cada vez mayor y, “desgraciadamente, todavía muchos son abandonados, otros maltratados y otros no cuidados de la forma más adecuada”.“La sociedad tiene un gran reto por delante con los animales de compañía que pasan, por un lado, por erradicar y combatir el maltrato y, por otro, por incorporar la presencia de mascotas a nuestro día a día de una manera cívica y respetuosa entre todos los vecinos”, apuntó.Juantxo López de Uralde, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, abogó por una ley marco de bienestar animal que sea “clara y homogénea” y “proteja a todos los animales en el territorio nacional”, puesto que lo contrario “provoca una dispersión de normativas y fomenta que existan grandes diferencias entre las distintas comunidades autónomas y los municipios”. “Los animales de compañía no son cosas, son nuestros amigos, nuestros compañeros, son parte de nuestra familia”, apuntó.Enric Bataller, de Compromís, explicó que votó a favor de la iniciativa porque incluye medidas que pueden aumentar las garantías de que “los derechos de los animales sean respetados, si bien discrepó del enfoque jurídico porque la Constitución reserva las leyes marco para asuntos con competencias estatales, lo que no ocurre en materia de bienestar animal.El PP fue el único partido que se abstuvo en la votación, al ser rechazada la enmienda que presentó. Su portavoz, Loreto Cascales, aseguró que los populares defienden “la potenciación y el impulso de políticas de protección” de los animales domésticos y destacó que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente trabaja en “un plan de actuaciones para la tenencia responsable de animales de compañía”, cuyos aspectos generales fueron presentados el pasado mes de abril a representantes del sector y de las comunidades autónomas.