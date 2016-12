EL CONGRESO PEDIRÁ AL GOBIERNO PROHIBIR TODO COMERCIO DE PRIMATES

Etiquetas

El Congreso de los Diputados aprobará con el respaldo de todos los grupos parlamentarios una proposición no de ley en la que pedirán al Gobierno que prohíba todo comercio de primates.La iniciativa va firmada por el PP, el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, ERC, PNV y Grupo Mixto y se ha presentado desde la Asociación de Parlamentarios Defensores de los Derechos de los Animales (Apdda), que reúne a diputados y senadores de todos los grupos. Piden al Gobierno que adopte las modificaciones legislativas oportunas en el plazo más breve posible a fin de prohibir el comercio, la cesión y cualquier tipo de transacción, donación o intercambio de primates entre particulares y a particulares, así como su tenencia. Quieren que solo se permita su tenencia a las instituciones, centros de rescate, refugios y otras entidades expresamente autorizadas y legalmente reconocidas. Recuerdan que los primates están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Sin embargo, la regulación "confusa y contradictoria" hace que no se cumplan las limitaciones al comercio de primates. Por ejemplo, la posibilidad de comerciar con los nacidos en cautividad que cuenten con documentación pertinente hace que miles de ellos sean objeto de transacción anualmente en España para tenencia particular. Denuncian que ha aumentado el número de primates que son objeto de comercio, y con ello el de animales abandonados, maltratados y decomisados sin que apenas existan centros de rescate adecuados que puedan albergarlos. Los titis y los tamarinos, los más pequeños del mundo, son los más apreciados como 'mascotas' y una fuente de dinero negro para quienes los hacen criar y venden a las crías por entre 1.500 y 5.000 euros, según la especie. "Cada día se encuentran cientos de anuncios en Internet que ofrecen crías 'legalizadas' para su venta", denuncian. Por razones de conservación, bienestar animal y salud pública, piden que no se comercie con primates y que todo intercambio se limite a organismos y centros autorizados.