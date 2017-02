CONGRESO PP. SEO/BIRDLIFE AFIRMA QUE ES EL CHARRÁN Y NO LA GAVIOTA EL QUE “VUELA BAJO”

Etiquetas

- Y que las gaviotas son “campeonas de la supervivencia” por adaptarse a los cambios . SEO/BirdLife, organización ambiental especializada en aves, salió este viernes al paso de los motivos por los que el Congreso Nacional del PP aprobará previsiblemente este fin de semana llevar a los Estatutos del partido que el animal que aparece en su logo es un charrán, aunque con el matiz de que es “comúnmente” aceptado como gaviota.De esta manera, se cumplirá la reivindicación que desde hace tiempo viene realizando el autor del logo, Fernando Martínez Vidal, quien alega que el charrán vuela alto, mientras que la gaviota vuela bajo y es carroñera, lo que podría asociarse a la corrupción.Fuentes de SEO/BirdLife indicaron a Servimedia que “la confusión es hasta cierto punto lógica” porque los charranes y las gaviotas forman parte de la misma familia (‘Laridae’), según el Manual de las Aves del Mundo (HBW, por sus siglas en inglés), y están englobadas en el orden de aves charadriiformes.Sin embargo, indicaron que la última modificación del logo del PP muestra “cualquier ave marina”, con lo que “el autor puede tomarse las licencias que considere” al ser una interpretación artística de la naturaleza, pero precisaron que, “a simple vista, las primeras versiones parecen las típicas de una gaviota, tanto por las proporciones como por la forma de la cola, más bien cuadrada”.Además, señalaron que el logo de BirdLife, “la mayor federación ambiental del mundo y de la que SEO/BirdLife es miembro”, muestra a un charrán porque “la proporción del ave es menor y la cola tiene forma de una horquilla para no dejar lugar a dudas”.“INMERECIDA MALA FAMA”Por otro lado, SEO/BirdLife discrepó del autor del logo del PP de que los charranes vuelan alto y las gaviotas no. “Más bien al contrario: son los charranes los que vuelan bajo, cerca del agua, para poder divisar peces. Sólo cuando migran o realizan desplazamientos largos alcanzan altura. Es más frecuente ver a las gaviotas volar alto en puertos o ciudades como Madrid, ‘colgadas’ a corrientes ascedentes, como hacen las águilas y buitres”, precisaron.Además, esas fuentes de SEO/BirdLife ofrecieron otra perspectiva frente a la “inmerecida mala fama” de las aves carroñeras, puesto que, “con su alimentación, contribuyen a limpiar el medio de restos biológicos, lo que evita la expansión de enfermedades como el botulismo o la tuberculosis”, de manera que “nos ahorran millones de euros cada año en medidas de prevención”. “Es todo un ejemplo de economía circular, un concepto cada vez más en boga”, añadiero.Para SEO/BirdLife, “las gaviotas, con su capacidad para comer carroña y otros restos orgánicos, se han convertido en unas campeonas de la supervivencia, ya que son uno de los grupos que mejor se ha adaptado a la constate transformación del medio provocada por las acciones y las políticas del ser humano”.En todo caso, fuentes de esta ONG recalcaron que avistar ambos tipos de especies de aves es “todo un espectáculo”. En España es posible ver más de una decena de especies de gaviotas y un buen puñado de especies de charranes, “además de otras joyas marinas como la pardela balear, el ave más amenazada de Europa”. “En SEO/BirdLife, trabajamos por asegurar la conservación de las aves. Sean o no carroñeras, vuelen alto o bajo”, concluyeron.