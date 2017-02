EL CORMORÁN PIGMEO VUELVE A ESPAÑA TRAS ANIDAR EN LA PENÍNSULA EN LA EDAD MEDIA

Etiquetas

- SEO/BirdLife registra por primera vez 16 especies de aves en el país. El Comité de Rarezas de SEO/BirdLife ha rubricado el primer avistamiento en España de un ejemplar de cormorán pigmeo, que durante la Edad Media anidaba en la Península Ibérica pero poco a poco fue desplazando su hábitat hacia el sureste de Europa y actualmente se concentra fundamentalmente en Rumanía.El cormorán pigmeo es de tamaño pequeño y tiene cuello y pico cortos y aspecto negruzco. El último número de la revista ‘Ardeola’, de SEO/BirdLife, señala que esta especie ha visitado la laguna de la Massona, en el Parque Natural de las Marismas del Ampurdán (Girona).Al igual que el comorán pigmeo, cientos de aves raras visitan España cada año. Especies propias de entornos tropicales, de latitudes polares o que habitan remotas zonas del continente asiático recalan en territorio nacional como consecuencia de temporales, vientos o, simplemente, el capricho de la naturaleza. Determinar si la especie avistada es una rareza es un proceso colectivo y largo en el que llegan a participar decenas de aficionados a las aves y que concluye cuando el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, compuesto por expertos ornitólogos, rubrica la cita de la especie y lo incluye en su informe anual. El ‘Informe de Rarezas’ que ahora se publica recoge el análisis de los avistamientos de 2014.El estudio, que hace el número 30, detalla 743 registros de 134 taxones de aves raras, un nuevo récord en la historia del Comité de Rarezas desde su creación en 1984, y tiene relación con el considerable esfuerzo dedicado para poner al día sus archivos.En este informe, un total de 16 especies han sido citadas por primera vez en el territorio nacional (seis de ellas en la España peninsular), además de cinco citas más que constituyen las segundas para su especie en el conjunto del país.PETRELES GON-GON Y FREIRADigno de mención resulta el compendio de citas publicadas sobre los petreles gon-gon y freira (‘Pterodroma feae’ y ‘Pterodroma madeira’, respectivamente), cuyo estatus en España empieza a clarificarse gracias a los 42 nuevos individuos recopilados en el informe, casi todos en la Estaca de Bares (A Coruña). Debido a que se trata de dos especies de aves marinas muy similares, que casi siempre se observan desde costa y a gran distancia, la mayoría de estos individuos no había sido posible asignarlos específicamente, sino que constan como pertenecientes a uno de los dos taxones sin concretar cuál. Ahora, uno de los homologados anteriormente como petrel gon-gon/freira (observado el 6 de agosto de 1995 frente a la Estaca de Bares) ha podido ser identificado como petrel freira gracias a la aparición de nuevas evidencias fotográficas del ave, lo cual supone la primera cita para España de esta especie que cría en las altas montañas de Madeira. El informe detalla también la observación de una carraca abisinia (‘Coracias abyssinicus’) el 9 de junio de 2014 en el barranco de la Torre (Antigua, Fuerteventura), presente hasta el día 13 de ese mismo mes y relocalizada de nuevo el 27 de octubre tras un largo período de ausencia. Se trata del primer registro de esta especie de distribución afrotropical para España y para el conjunto de la Macaronesia, así como uno de los pocos que existen en el Paleártico Occidental. Todas las citas en esta última región se han producido en el norte de África, hasta donde la especie podría llegar a dispersarse en el transcurso de sus desplazamientos durante la estación húmeda (nuestra primavera-verano). La intensa calima reinante en Canarias durante esos días parece haber constituido el detonante para la aparición de este ejemplar, que pudo haber sido arrastrado desde el continente africano por los fuertes vientos del este.Esa misma intensa calima podría haber sido también la causante de la observación de un zarcero pálido (‘Iduna pallida’) en el mismo sitio y parecida fecha (14 de junio de 2014). Se trata también del primer registro para España de un individuo de esta especie que, al no haberse podido examinar en mano, no es posible asignarlo con seguridad a una subespecie en concreto. Sin embargo, tanto algunos rasgos del plumaje como la proximidad geogra´fica con la subespecie ‘reiseri’, presente en el sureste de Marruecos, Argelia, Tu´nez y Libia, hace pensar que muy probablemente el ejemplar observado en Fuerteventura correspondiera a este taxo´n.AVE PROCEDENTE DE SIBERIADe la región de Siberia central u oriental procede otra cita destacable mencionada en el informe: un individuo macho de alcaudón pardo (‘Lanius cristatus cristatus’) nacido en 2014 y descubierto el 31 de diciembre de 2014 cerca de Deltebre (Tarragona) y que permaneció en la zona al menos hasta el 17 de abril de 2015. Pese a que se pudo identificar al ave durante el hallazgo, no fue hasta principios de febrero de 2015 cuando se consiguió relocalizar y verificar que se había establecido en un pequeño limonar, donde muchos ornitólogos acudieron en las siguientes semanas para observarlo.Finalmente, en representación de las rarezas procedentes del continente americano, cabe mencionar la primera cita para España de mascarita común (‘Geothlypis trichas’), un pequeño paseriforme que se reproduce en América del norte e inverna en América central, que fue registrado en el Codo de la Esparraguera (Trebujena, Cádiz) el 19 de septiembre de 2014. Es posible que este individuo fuera apartado de su ruta migratoria normal por vientos fuertes o huracanados que le habrían hecho atravesar el Atlántico y llegar a costas europeas. Realmente un desplazamiento prodigioso para un ave de tales dimensiones.Otros taxones citados en España por primera vez en el último informe de aves raras fueron el gavión cabecinegro (‘Larus ichthyaetus’), el chotacabras egipcio (‘Caprimulgus aegyptius’), la tarabilla siberiana de Hemprich (‘Saxicola maurus hemprichii’), el chíngolo cantor (‘Melospiza melodia’) y la curruca zarcerilla siberiana (‘Sylvia curruca blythi/halimodendri’). Por el contrario, la identidad de otras dos especies ha sido reconsiderada y han dejado oficialmente de formar parte de la lista de aves de España: la reinita charquera de Luisiana (un registro reidentificado ahora como reinita charquera norteña, ‘Parkesia noveboracensis’) y la tijereta sabanera (‘Tyrannus savana’), eliminada debido a diversas incongruencias halladas en la descripción remitida por el autor de la única cita que constaba hasta ahora en el país.