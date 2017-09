El CVC recomienda que los programas de cultura y ciencia sean "una constante" en À Punt

Etiquetas

El presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), Santiago Grisolía, ha entregado este martes al presidente de las Corts, Enric Morera, la Memoria Anual del órgano consultivo correspondiente al ejercicio de 2016 en la que se incide en la conveniencia de bajar el IVA Cultural, la necesidad de aprovechar los espacios culturales y se insta a una Ley de mecenazgo que esté basada en la normativa francesa. Asimismo, la institución recomienda que "la cultura y la ciencia sean una constante" en la nueva radiotelevisión pública y muestra su preocupación sobre los incendios forestales.

En este punto, Grisolía, en atención a los medios de comunicación, ha lamentado que los incendios son algo "que desgraciadamente no podemos controlar como deberíamos" porque "siempre hay o bien equivocaciones y otras desgraciadamente malas intenciones", al tiempo que ha recordado que el 80% de los fuegos "como mínimo" son consecuencia de "la mano del hombre bien por negligencia o mala intención", ha subrayado.

Asimismo, y tras la entrega del documento, el secretario del CVC, Jesús Huguet, ha explicado que la memoria de 2016 trata asuntos como el IVA cultural o la necesidad de aprovechar los espacios culturales. Asimismo, ha indicado que el CVC ha recomendado a la directora general de la radiotelevisión valenciana, Empar Marco, que "en los programas de la televisión la cultura y la ciencia sean una constante".

También, ha puntualizado que el texto recoge las preocupaciones del profesor Grisolía sobre el medio ambiente y ha recordado que el presidente del CVC siempre dice que "el día que desaparezcan los árboles desaparecerán las personas". Por tanto, ha subrayado que el medio ambiente y, particularmente, los incendios forestales son una cuestión que la comisión de ciencias del CVC ha trabajado e incluso algunos de sus informes han llegado a la ONU y han supuesto la creación de una comisión para estudiar la posibilidad de declarar los fuegos atentados contra la naturaleza.

A su juicio, aunque se "han dado pasos" en temas de prevención y han variado las pena que se aplican a los autores de los incendios, ha considerado que es necesario que se produzca una mayor sensibilidad en la sociedad. "Mientras la sociedad no se sensibilice, ya que 80% incendios son provocados voluntaria o involuntariamente por la mano del hombre, no tenemos nada que hacer", ha advertido.

Por tanto, ha abogado por "mucha educación y publicidad" sobre esta cuestión para conseguir mayor concienciación. Asimismo, ha reclamado a los medios de comunicación "machacar" este tema antes de verano porque "los incendios forestales se evitan en invierno" y "es un tema que interesa a todos".

Por su parte, el vicesecretario de la institución, Ricardo Bellveser, ha destacado el "cambio de paradigma" que hay en la sociedad actual con respecto a épocas anteriores. Así, ha comentado que mientras hace 50 años los incendios "prácticamente no tenían importancia y se decía que era para hacer muebles y aprovechar la leña", ahora "no hay ningún escolar que no piense que detrás de cada árbol está la vida".

LEY MECENAZGO

Otro de los temas en lo que hace hincapié el CVC es en la ley de mecenazgo para cuya redacción la institución elaboró un informe que se envió tanto a las Corts como a los grupos parlamentarios, al gobierno valenciano y al parlamento español que, según ha destacado Huguet, "aceptó muy bien y dijo que lo iban a estudiar y que podría facilitar una ley de mecenazgo estatal", pero ha lamentado que ha quedado en "un cajón" por " todos los problemas políticos que ha habido". El modelo que plantea el CVC, ha indicado, sería "parecido al modelo francés".

En otro orden asuntos, también propone que las bibliotecas se "adapten" y pasen a tener un modelo "más dinámico y digital" que cuente con "nuevas tecnologías". "Hay que pensar que la bibliotecas no son un depósito de libros, sino un espacio cultural fuertemente dinamizador de cultura y sociedad". De hecho, ha puesto como ejemplo de modelos sintomáticos de bibliotecas públicas las de Escocia y la Toscana que "es el centro más visitado de la comunidad en esos espacios". En Valencia, ha indicado que hay centros "bien adaptados" y algunos con casi 3.000 visitas diarias como el de Burjassot.

También, Bellveser ha apuntado que el CVC ha trabajado en el cambio de paradigma de la defensa del patrimonio. "Los pueblos tienen sus patrimonios pero a veces no lo ven, sobre todo con la casa de la señoría y hay que preservar eso. Hemos hecho casi mil centenar de informes sobre defensa patrimonial porque hay que decir a los pueblos que esa casa que tienen ahí y que constituye el paisaje cotidiano forma parte de su vida y es indestructible", ha remarcado.

"SOLO CON LA CULTURA HABRÁ PLENITUD HUMANA"

Huguet ha subrayado que lo más importante es pensar que la cultura "no es simplemente el conocimiento de saber quién ha escrito un libro o ha hecho una película", sino "la capacidad de hacer de la persona más grande y de que valore la probable adaptación a un mundo desde una perspectiva de enriquecimiento". "Solo con la cultura habrá plenitud humana", ha reivindicado.