Campaña municipal en Osuna para concienciar sobre la recogida de excrementos caninos

El Ayuntamiento de Osuna (Sevilla), gobernado por Rosario Andújar (PSOE), pone en marcha el próximo lunes una campaña de concienciación para mantener las calles y parques de la localidad limpios de excrementos de perros.

El comienzo de la campaña coincide con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y como ha indicado el concejal delegado de Medio Ambiente, Benito Eslava, "el objetivo es buscar el fomento de las buenas prácticas por parte de los vecinos que tienen perros y salen a pasear con sus mascotas, para que todo aquel que no lo haga comprenda que se trata de una actitud incívica y adquiera el hábito de recoger las heces de su perro, entendiendo que se han de mantener limpios los espacios públicos, favoreciendo así la convivencia en la sociedad".

La iniciativa va a consistir en un reparto de folletos y dípticos con los que se quiere convencer a los dueños de las mascotas de la importancia de recoger sus deposiciones. Al mismo tiempo, los días 12, 13 y 14 de junio se van a realizar talleres educativos en los distintos centros escolares, con el alumnado de quinto de Primaria.

En concreto, se llevará a cabo una actividad con los escolares consistente en un trivial con preguntas donde se conciencia de la problemática de los residuos caninos, reciclaje y medio ambiente.

También se van a colocar papeleras con bolsas dispensadoras gratuitas para facilitar que sean usadas con ese fin y se instalarán señales informativas sobre las sanciones por no recoger los excrementos de los animales.

En esta campaña también se quiere concienciar a todos los vecinos y vecinas sobre de los requisitos necesarios para tener una mascota, como contar con la documentación del animal, las vacunas, llevarlo con cadena o tener implantado el microchip.

En relación a las sanciones por el incumplimiento de esta normativa, ésta puede ir desde los 75 euros por no recoger los excrementos, dejar perros sueltos o no tener documentación y chip, hasta los 300 euros por tener a los perros en lugares no permitidos.

Para la puesta en marcha de esta campaña de concienciación cívica destinada a cuidar y respetar el municipio, el Ayuntamiento de Osuna cuenta con la colaboración de Humana Fundación Pueblo a Pueblo y de la Organización Social de Acción Humanitaria Española (OSAH).