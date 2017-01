Castilla-La Mancha no apoyará declarar de interés general el silo y dice que se tendrá que discutir en el Congreso

Etiquetas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que no va a apoyar que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos que se ubicará en el municipio conquense de Villar de Cañas (Cuenca) se declare de interés general del Estado y ha explicado que "si se declara o no de interés general es algo que se tendrá que discutir en el Congreso".

Así ha reaccionado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, al ser preguntada por la información que publica Cinco Días afirmando que el Gobierno negocia con Bruselas declarar el ATC de interés general.

"Este gobierno no lo va a apoyar y entendemos que deberán llegar a un acuerdo en el seno del Congreso", ha respondido Franco a preguntas de los medios, quien ha dicho no entender a qué adolece que "ahora quiera declararse de interés general" el ATC "y antes no".

Asimismo, ha afirmado que "si en diciembre a calladas y a escondidas se ha aprobado el aumento de la ocupación de depósitos para el almacenamiento de basura nuclear y ahora se quiere declarar el ATC de interés general, pues es que a lo mejor los intereses nacionales responden a los cambios en el Consejo de Ministros actual", ha apuntado.

También ha mostrado su postura respecto a esta cuestión el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que ha afirmado que la iniciativa del Gobierno central de declarar el ATC de interés general es "sorprendente" y que el Gobierno regional estará "vigilante" para que la Comisión Europea y el Ministerio de Industria cumplan la normativa comunitaria.

NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

Esta actuación, ha explicado el consejero a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, implicaría "saltarse la normativa medioambiental" ya que es "necesario justificar que no hay otra localización posible en España" para instalar el ATC, lo cual, a juicio de Martínez Arroyo, es "muy difícil" que el Gobierno de Mariano Rajoy pueda alegar.

"Nosotros vamos a seguir en la posición de proteger el espacio natural. Hemos dicho reiteradas veces que es un espacio que requiere protección por su fauna o su vegetación exclusiva, que está relacionada con los suelos con componentes de yeso, que precisamente hacen que no sea el lugar idóneo para construir el almacén y sí para proteger el medio ambiente", ha sentenciado el titular de Medio Ambiente en la región.

Asimismo, Martínez Arroyo ha expresado que la posición en materia energética del Gobierno regional es "contraria a la energía nuclear y a que en Castilla-La Mancha se instale un almacén nuclear" y que, en cambio, es "favorable a apostar un modelo energético distinto, de energías renovables, de economía circular o de aprovechar la biomasa", cuestiones en las que ha afirmado están "trabajando".