Junta y la Comisaría de Medio Ambiente de la UE abordan la próxima semana el proyecto de Gas Natural en Doñana

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, y el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea (UE), Karmenu Vella, se reunirán el 19 de enero en Bruselas para abordar la situación del Espacio Natural de Doñana, y fundamentalmente, el proyecto de Gas Natural para la extracción y almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana.

En rueda de prensa en Huelva, y preguntado por este asunto, Fiscal ha asegurado que el objetivo del encuentro es "trasladar a Europa la realidad de Doñana, espacio al que la Unión Europea mira con lupa y a mí me parece bien".

A su vez, ha remarcado que dentro de esta cuestión van a abordar el asunto de Gas Natural y le va pedir ayuda para "hacer ver al Gobierno de España que el proyecto de Gas Natural hay que evaluarlo de una manera conjunta y no parcelada, con el fin de conocer con exactitud las consecuencias del mismo".

Cabe recordar que, en la actualidad, la parte esencial de ese proyecto está parada, pues el eje central del mismo, que la Junta de Andalucía entiende "como uno solo y no como cuatro", que es 'Marismas Oriental' tiene una Autorización Ambiental Unificada (AAU) "negativa por parte de la Consejería de Medio Ambiente y por eso la empresa ha presentado una reclamación patrimonial al Gobierno andaluz 358 millones de euros", aseguró el consejero hace unos días cuando se refirió a este mismo asunto.

Así, insistió en el hecho de que, salvo 'Marismas Occidental', que es la parte que está en marcha por estar fuera del espacio natural, las otras dos "de facto también están paradas"; una 'Aznalcázar', que "no tiene sentido sin 'Marismas Oriental'" y la otra, 'Saladillo', que "está en las mismas condiciones que 'Marismas Oriental' aunque aún no nos hemos pronunciado".

"De facto la parte esencial del proyecto está parada y mientras nosotros estemos aquí va a estar parada porque nos ampara la norma, no por un capricho, a parte de que no compartimos que el entorno de Doñana se use como almacén de gas", subrayó el consejero.

Por ello, Fiscal espera que, tras la reunión, haya "una decisión del Gobierno para que analizara en su conjunto el proyecto", indicando además que sería "razonable" que el Gobierno los escuchara.