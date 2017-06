La Consejería de Agricultura de C-LM excluye al arruí como trofeo de caza

Etiquetas

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha modificado una Orden del anterior Gobierno 'popular' por la que se establecen la composición y las normas de funcionamiento de la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza. En virtud de esta modificación dicha Comisión no podrá homologar como trofeo el arruí, al no ser una especie cinegética.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este lunes, y recoge Europa Press, la modificación de dicha Orden, en la que se indica que no siendo en la actualidad el arruí una especie cinegética, se considera que no es competencia de la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza la valoración y homologación final de los trofeos de esta especie, puesto que esa posibilidad no favorece el interés general por su erradicación, fomentando que siga siendo gestionada y cazada como cualquier otra especie cinegética.

De igual modo, se excluye de la homologación a aquellas que por su condición de exóticas han dejado de ser cinegéticas y son objeto de control de sus poblaciones.

Por medio de dicha modificación, que entrará en vigor este martes, un funcionario adscrito a las direcciones provinciales de la Consejería podrá ser nombrado para el cargo de secretario de esta Comisión, dado que no influye en su capacidad y conocimientos requeridos para ser secretario de la comisión.

TROFEOS DE CAZA

A los efectos de esta Orden, se consideran trofeos de caza los procedentes de ejemplares de especies o subespecies de fauna cinegética procedentes de todo el territorio nacional y declaradas cazables en el momento de su captura conforme a la legislación aplicable en materia de caza en el lugar de su procedencia, con excepción de aquellas especies que se encuentren incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.

Los trofeos de caza se homologarán previa valoración de los cuernos adheridos al cráneo o parte del mismo de cabra montés (Capra pyrenaica), ciervo (Cervus elaphus), corzo (Capreolus capreolus), gamo (Dama dama), muflón (Ovis orientalis musimón), rebeco (Rupicapra pyrenaica parva), sarrio (Rupicapra pyrenaica pyrenaica) y los colmillos y amoladeras de jabalí (Sus scrofa).