LOS ECOLOGISTAS RECHAZAN QUE EL GOBIERNO QUIERA PERMITIR LA CAZA Y LA PESCA DE ESPECIES INVASORAS

- A través de una reforma de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, WWF y Ríos con Vida se opusieron este martes a la idea del Gobierno de volver a presentar en septiembre una proposición de reforma de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad porque atiende a las demandas de colectivos de pescadores y cazadores, entre otros, para que se permita la caza y la pesca de algunas especies exóticas invasoras que serían introducidas en los ecosistemas.El cambio normativo, anunciado por la Plataforma en Defensa de la Pesca tras reunirse el pasado 3 de julio con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, “rebajaría los niveles de protección general frente al problema ambiental y económico que suponen las especies exóticas invasoras”, según los ecologistas.Las cuatro organizaciones han elaborado un documento con información científica que arroja luz sobre las especies exóticas invasoras, un problema ambiental que tiene un coste económico de más de 12.000 millones de euros anuales en la UE, según la Comisión Europea.Ante la proliferación de información, inexacta en algunos casos, las cuatro organizaciones han elaborado un documento que pretende, ciñéndose a la información científica disponible, arrojar luz sobre las especies exóticas invasoras, un problema ambiental que tiene un coste económico para el conjunto de los europeos de más de 12.000 millones de euros anuales según análisis de la Comisión Europea.Las organizaciones ambientalistas alertaron de que cambiar la ley podría suponer un acto inconstitucional porque incumpliría una sentencia del Tribunal Supremo, motivo por el que ya fue rechazado por la mayoría del Congreso el 20 de junio pasado.“No es la solución para los problemas que plantean los sectores afectados y, sin embargo, sí supondría un grave retroceso en la lucha contra las especies exóticas invasoras, una de las principales causas de pérdida de biodiversidad del mundo y en España”, añadieron.Según las ONG, la solución pasa por aplicar la actual legislación y desarrollar las correspondientes estrategias de control y, en su caso, erradicación de las diferentes especies invasoras, contando con todos los agentes implicados y atendiendo a las realidades socioeconómicas de los territorios.“Queda demostrado que el conflicto generado en relación a las especies exóticas invasoras, la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, se ciñe sólo a unas pocas especies que son objeto de explotación comercial, piscícola, cinegética o turística. Y que son, por tanto, estos intereses económicos puntuales los que mueven un cambio en la ley que afectaría no sólo a esas especies, sino a otras muchas”, apuntaron.Además, subrayaron que la actual Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad no obliga a controlar todas las especies exóticas invasoras, sino las que constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats, los ecosistemas o la agronomía. En este sentido, destacaron que la norma “ya contempla todos los aspectos y no debe ser modificada” porque incluye flexibilidad suficiente y procedimientos para abordar el control de las especies invasoras y para descatalogar una especie en el caso de que se demuestre que su impacto es menor, además de que recoge cómo levantar las prohibiciones genéricas de posesión, transporte, tráfico y comercialización en el marco de planes de control o erradicación permitiendo en estos planes compatibilizar la conservación del medio ambiente con intereses sociales y económicos.