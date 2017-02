ESPAÑA ES EL TERCER PAÍS DEL MUNDO CON MÁS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL

Etiquetas

- Hoy se celebra el Día Mundial de los Humedales. España ocupa el tercer puesto en la lista de países con mayor número de humedales reconocidos de importancia internacional, ya que cuenta con 74, sólo superada por Reino Unido (170) y México (142), pero SEO/BirdLife asegura que la situación de los tres más relevantes (Doñana, Delta del Ebro y La Albufera de Valencia) puede entrar en "un punto de no retorno" por diversas amenazas.Este jueves se celebra el Día Mundial de los Humedales, que se conmemora cada 2 de febrero en recuerdo a la fecha de adopción de la Convención sobre los Humedales (2 de febrero de 1971) en la ciudad iraní de Ramsar, a orillas del mar Caspio. Desde 1997, diversos organismos, ONG, organizaciones conservacionistas y grupos de ciudadanos de todo el mundo realizan cada año actividades para fomentar la concienciación sobre la importancia y el valor de los humedales. El planeta cuenta actualmente con un total de 2.260 humedales importantes repartidos por 169 países y con una extensión total de 215.276.293 hectáreas. Así figura en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, elaborada por la Oficina de la Convención de Ramsar y analizada por Servimedia. Por detrás de Reino Unido, México y España están Suecia (68), Australia (65) y Noruega (63) en la relación de países con más humedales reconocidos. Sin embargo, España desciende en cuanto a la superficie con humedales, ya que sus 303.090 hectáreas son superadas por otras 68 naciones, con Bolivia (14,8 millones), Congo (13,8 millones), Canadá (13,1 millones), Chad (12,4 millones) y Rusia (10,3 millones) en cabeza. “MUY PREOCUPANTE”La secretaria general de la Convención de Ramsar, Martha Rojas-Urrego, destacó en un mensaje con motivo del Día Mundial de los Humedales, recogido por Servimedia, que los humedales abarcan diversos tipos de ecosistemas, como lagos, llanuras aluviales de inundación y manglares costeros, y brindan toda una variedad de servicios importantes para las personas y el medio ambiente. “Actúan como barreras naturales frente a los desastres, por lo que son valiosos para proteger a las comunidades que presentan un mayor riesgo y son más vulnerables a los efectos devastadores de las inundaciones, sequías y mareas de tempestad”, apuntó.Sin embargo, calificó de “muy preocupante” que la frecuencia de los peligros naturales en todo el mundo se haya más que duplicado en sólo 35 años y añadió que El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) prevé que aumentará la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, ya que los efectos del cambio climático se sienten en todo el mundo, y ONU-Agua calcula que en torno al 90% de todos los peligros naturales están relacionados con el agua.“Los humedales se están destruyendo o degradando más rápidamente que ningún otro ecosistema. Los datos más recientes indican que en el último siglo ha desaparecido el 64 % de los humedales del planeta y que cada año perdemos el 1% de los que quedan. Los humedales se drenan o degradan para abastecer la creciente demanda de agua y terreno para la agricultura, la industria y una población urbana en aumento”, apuntó.Por ello, alentó a los responsables de políticas, expertos y dirigentes comunitarios a considerar los humedales como “soluciones extremadamente eficaces en función de los costos, beneficiosas para todos y con resultados garantizados para la reducción del riesgo de desastres”, y que los responsables de la adopción de decisiones deberían realizar “esfuerzos considerables” para integrar los humedales en las políticas y estrategias intersectoriales para la reducción del riesgo de desastres.Para fomentar la participación de los jóvenes, la Convención de Ramsar ha organizado un concurso de fotografía entre este jueves y el 2 de marzo en el que puede participar cualquier persona de entre 18 y 25 años, que pueden subir a la web del Día Mundial de los Humedales fotografías de los tipos de humedales que ayudan a hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos. El ganador del concurso de fotografía podrá visitar un humedal de importancia internacional.“PUNTO DE NO RETORNO”Por otro lado, SEO/BirdLife asegura que la situación actual de los tres humedales más relevantes de España (Doñana, Delta del Ebro y La Albufera de Valencia) “puede ser irreversible si no se actúa con rapidez”, puesto que están amenazados por “las molestias humanas”, la mala gestión del agua y el cambio climático.La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz apuntó que estos tres humedales están entrando en “un punto de no retorno”. “Nuestros nietos ya no podrán ver los humedales que conocieron sus abuelos pero, si no actuamos, tampoco verán los humedales tal y como los conocimos nosotros”, advirtió.Estos tres espacios suman más del 25% de las acuáticas invernantes censadas en España (una media de 600.000 ejemplares) y en conjunto superan en primavera las 60.000 parejas reproductoras. Además, los tres se sitúan en la parte baja de las grandes cuencas, acumulando las amenazas de sus territorios. De igual modo, cumplen al menos seis de los nueve criterios por los que la Convención de Ramsar declara a un humedal de interés internacional. “A pesar de todo ello, ninguno cuenta con un adecuado plan de gestión para sus espacios protegidos de la Red Natura 2000 y los respectivos planes hidrológicos no integran adecuadamente las obligaciones europeas de conservación de la naturaleza”, subrayó.Por su parte, Ecologistas en Acción ha reclamado a las comunidades autónomas la prohibición total del uso de la munición de plomo en todas las modalidades de caza y no sólo en los humedales, debido a “las alarmantes consecuencias para las aves y para la salud pública”.Esta ONG indicó en un comunicado que la utilización de perdigones de plomo provoca cada año el envenenamiento de casi un millón de aves invernantes en Europa, mientras que entre 80.000 y 100.000 pájaros se intoxican anualmente en España, de los que 60.000 mueren.Los perdigones de plomo están prohibidos desde 2001 en España en las zonas húmedas incluidas en la lista de la Convención de Ramsar, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en espacios naturales protegidos.