El presidente de la Federación Española de Pesca critica que se haya tumbado la reforma de la Ley de Biodiversidad

El presidente de la Federación Española de Pesca y Casting, José Luis Bruna, ha criticado que el pasado martes, día 20, el Congreso rechazara la reforma de la Ley de Biodiversidad, cuyo objetivo era que, con excepciones, algunas especies invasoras se pudieran cazar, pescar o comercializar en áreas cinegéticas.

CÁCERES, 22. (EUROPA PRESS)

Esta reforma legislativa fue rechazada en la Cámara Alta por 158 votos en contra, fundamentalmente del PSOE y de Unidos Podemos, y la abstención de Ciudadanos (C's).

Cabe recordar que esta iniciativa buscaba reformar la Ley de Patrimonio Natural y Diversidad, y sortear una sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo, por la que se incluyeron ciertos animales en el catálogo del Ministerio de Medio Ambiente de especies invasoras.

Este listado incluye especies que son una amenaza grave para la biodiversidad autóctona, por lo que se prohíbe cualquier actividad cinegética, piscícola o comercial, con el objetivo de erradicar su presencia en la naturaleza del país.

El texto presentado por los 'populares' sí permitiría cazar y pescar, para su control y erradicación, aquellos animales en áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulgó la primera regulación de esta materia.

Así, Bruna ha criticado que con se han incumplido catorce meses de trabajo y de iniciativas, ya que se tiró en el último momento la propuesta que la federación había elaborado "conjuntamente" con el Ministerio de Ambiente, los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos, PNV, la antigua Convergencia y el PSOE, ha explicado Bruna, que critica al nuevo portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, que, según su opinión, "daba la sensación de que no sabía de lo que hablaba".

"Cuando decía que esto lo hacía en beneficio de la protección de los ecosistemas acuáticos de calidad, no sé si no se ha enterado que España es el segundo país del mundo con mayor regulación fluvial; y que ecosistemas acuáticos continentales de calidad solo son algunas, no todas, cabeceras de los ríos", ha dicho el presidente de la federación en la presentación del XXI Campeonato de España de Pesca de Black Bass desde Embarcación, que se celebrará en Cáceres el próximo mes de octubre.

Igualmente, ha manifestado que una ley que denomina a un pantano un ecosistema natural y a un río entre pantanos como ecosistema natural, "es una ley que está mal hecha" porque dice "lo que no es", al tiempo que ha indicado que "no hay nada peor que regular algo desde un despacho sin saber qué pasa realmente".

También, ha añadido que un pantano tiene aguas quietas, en donde van limos y materia orgánica, que a su vez producen metano, y que el 80 por ciento de las especies ictícolas ibéricas necesitan aguas rápidas o aguas movidas. "No me expliquen a mi cómo puede vivir una especie autóctona en un pantano y ya no digo nada entre pantanos, porque un río entre pantanos recibe avenidas y sequías artificiales cada día", ha manifestado.

"Si queremos realmente especies autóctonas lo primero que tenemos que hacer es recuperar los ríos naturales, y para eso hay que tirar presas, y si tiramos presas quién va a encender la lavadora, la nevera, pero, claro, eso no lo dicen", ha criticado el presidente de la Federación, a la vez que ha expresado que ese tema "le preocupa mucho".

No obstante, Bruna confía en que en Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha y en alguna comunidad autónoma más "este tema se podrá arreglar", al tiempo que ha solicitado "urgentemente" una reunión con el nuevo portavoz de Medio Ambiente, en la que espera que "puedan entenderse" y arreglar "este problema", que Bruna ha calificado de "muy duro".