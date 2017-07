Fiscal, tras el informe de la CHG sobre Doñana, niega "alerta" en el acuífero completo y dice que "seguirán trabajando"

Etiquetas

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha afirmado, respecto al último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que admite el mal estado de las aguas subterráneas de Doñana, que aunque "tres de las cinco masas de agua están en mal estado, dos de ellas se encuentran en buen estado, incluso mejor de los que estaban, en concreto las dos que están dentro del parque nacional", por lo que asegura que "no hay situación de alerta" en el acuífero completo.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de su reunión con los alcaldes de Doñana para analizar la decisión de Unesco sobre este espacio natural, Fiscal ha afirmado que "se debe seguir trabajando en este sentido" y que hay circunstancias que explican esta cuestión, algunas de las cuales se están abordando como es el cierre de pozos (se han cerrado más de 300), y, además, se está impulsado el plan de regadíos de la corona norte forestal y también influye que es el tercer año con precipitaciones por debajo de la media.

En cualquier caso, Fiscal señala que es un informe oficial "que se tiene en cuenta" y "no hace más que confirmar que hay que enfrentarse a ese reto, lo estamos haciendo y vamos a seguir por el camino que la Unesco ha reconocido que es el que debemos de seguir", al tiempo que incide en que, según dicho informe, "no hay una situación de alerta" en el acuífero completo, lo que no significa que "no haya motivos para la preocupación", una preocupación que "nos mueve a actuar".

"Lo positivo es que se reconoce que lo que estamos haciendo, es lo que debemos de hacer para superar este reto, sin negar que es un problema que está ahí", destaca Fiscal.

De igual manera, y sobre el comunicado del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien basándose en un informe CSIC alertaba sobre los riesgos que afectan a la conservación de Doñana, Fiscal ha insistido en que "hay problemas que hay que corregir" y asegura que "lo grave sería que no dijeran que existe un problema y estuvieran mirando para otro lado", pero "evidentemente estamos haciendo justo lo contrario".

Por último, en relación con el proyecto de Gas Natural, Fiscal ha afirmado que "no tienen constancia oficial", pero "según ha comunicado la empresa a un medio de comunicación, ha dejado en 'standby' el proyecto ante la oposición de la Junta de Andalucía, que es frontal, como he dicho en innumerables ocasiones".

"Según nuestros técnicos, no hay actividad en la zona. Estaremos atentos desde nuestra oposición al proyecto basándonos en nuestra ley, en nuestro plan rector de uso y gestión y en el plan de ordenación de los recursos naturales del propio espacio natural", concluye Fiscal al respecto.