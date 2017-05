Fiscal incide en el "buen estado" de Doñana y dice que invitará a la Unesco a visitarlo para que "conozca la realidad"

Etiquetas

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha insistido este lunes en el "buen estado" del Parque Nacional de Doñana, toda vez que asegura que "invitará formalmente a la Unesco a que visite el espacio, con los técnicos que estimen oportuno, para que conozcan sobre el terreno la realidad de Doñana".

Así ha respondido el consejero en declaraciones a los periodistas en Sevilla, al ser preguntado por las afirmaciones de WWF en las que asegura que en el último informe de la Unesco se critica la "falta de acción contundente" del Gobierno español y la Junta de Andalucía para proteger el Parque Nacional de Doñana y detener "las amenazas que están poniendo en peligro" el futuro de este humedal Patrimonio de la Humanidad.

Según Fiscal, este informe, que señala se emite "a días de haberle enviado el Gobierno central la información que solicitaba la Unesco", viene a recalcar que "incrementemos el trabajo en determinadas cuestiones en relación con las amenazas que tiene el espacio de Doñana". "No entra a valorar y no dice en ningún momento que la situación de Doñana sea mala sino que se centra en las amenazas, amenazas que nunca hemos negado y que estamos encarando con valentía", manifiesta.

De este modo, insiste en que el estado del parque "es bueno, tal y como lo dicen los científicos y el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes", y para que esto sea así, añade, "más allá de informes que van y que vienen, voy a invitar formalmente a la Unesco a que visite Doñana con los técnicos que estimen oportuno para que conozcan sobre el terreno la realidad del parque".

No obstante, Fiscal ha insistido en que "no niega las amenazas" y ha dicho que "las están encarando con valentía". En este sentido, señala que en el informe se vuelve a hablar del dragado del Gualdalquivir, que "ya se ha dicho que no se va a hacer, el Puerto de Sevilla lo ha desestimado, y la Junta siempre se ha opuesto".

"Cuando me entrevisté con el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, y hablamos del dragado se sorprendió enormemente de que el proyecto no se hubiera empezado, no hubiera proyecto como tal y, además, se hubiese ya dicho que no se iba a realizar", por tanto, "creo que la mejor manera de conocer la realidad de Doñana es conocer de primera mano la realidad del espacio".

Al respecto, asegura que "también se han encontrado declaraciones sorprendentes de responsables de distintas administraciones que cuando conocen determinadas cuestiones se sorprenden de que la realidad sea tan distinta". Por eso insiste en que "es bueno" que la Unesco visite Doñana "con los técnicos que estimen oportuno".