El GOB muestra su apoyo a los técnicos del Parque Natural de Llevant por las medidas de control del tráfico

El grupo ecologista GOB ha mostrado este jueves su apoyo a los técnicos del Parque natural de Llevant por las medidas implantadas para controlar el tráfico, si bien ha pedido a la Conselleria de Medio Ambiente "más esfuerzo para mejorar la gestión" de este espacio.

La entidad, que ha recordado que el pasado fin de semana se colocaron cadenas para limitar el paso de vehículos a diferentes caminos del Parque Natural de Llevant por los que no está permitida la circulación de vehículos no autorizados, ha lamentado que esta actuación haya motivado críticas puesto que "responde a la necesidad de regular el paso y estacionamiento no autorizado de vehículos a diferentes caminos".

Por todo ello, el GOB ha mostrado su apoyo a la medida adoptada por la dirección del Parque, que dentro de su marco competencial, "ha demostrado iniciativa y diligencia para abordar un evidente problema en el uso público". Según consideran, es necesario ordenar la circulación y estacionamiento para evitar problemas en la gestión del Parque que afecten al uso público en general y a las tareas de mantenimiento del espacio protegido.

En este sentido, piden al Govern más recursos humanos para realizar al nivel necesario los trabajos de conservación, vigilancia e información, más presupuesto para la inversión en medios para el mantenimiento del espacio, y una planificación a medio plazo.

Asimismo, el GOB ha reclamado recuperar la oficina de información y gestión en el casco urbano de Artà.