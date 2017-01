LA UE INVESTIGA SI ESPAÑA PERMITE EL SACRIFICIO DE ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Etiquetas

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite e iniciado el examen de una petición de Proyecto Gran Simio para que se derogue un real decreto de España por considerar que infringe la normativa internacional sobre la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) que presuntamente permite el sacrificio de animales decomisados en peligro de extinción.Esta ONG presentó su petición el pasado mes de junio, en la cual señala que el apartado cuatro del artículo ocho del Real Decreto 1333/2006, por el que se regula el destino de los especímenes decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas mediante el control de su comercio, indica que, “en el caso de que sea imposible o inadecuada la reintroducción del espécimen al medio silvestre, su cesión para su mantenimiento en cautividad o su donación para fines de investigación, o los especímenes padecieran de una enfermedad incurable, crónica o infecciosa, podrá aplicarse la eutanasia y, en su caso, la destrucción del espécimen vegetal”.El Proyecto Gran Simio indicó este martes en un comunicado que esto supone que un chimpancé o un elefante “podrá ser entregado a un centro de experimentación e incluso sacrificarlo” si no puede ser cedido a un centro colaborador, como zoológicos o centros privados, lo que contraviene la Cites al utilizarla “en calidad económica, de contrabando, pero no como protección” en el caso de especies en peligro de extinción.Esta organización indicó que España deposita las especies decomisadas en zoológicos y centros privados mediante acuerdos previos, al carecer de centro propio, pero sugirió que los inspectores de estos lugares no actúan con independencia porque se trata de centros depositarios de animales incautados por el Estado.Además, reclamó que las especies objeto de Cites deben estar encuadradas en alguna dirección general del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al tratarse de fauna y flora en peligro de extinción, y no en el Ministerio de Economía, que tiene ahora las competencias.La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado examinar la propuesta del Proyecto Gran Simio al considerar que “incide en el ámbito de actividades” de la UE y señalar que ha solicitado a la Comisión Europea “que lleve a cabo una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema”.Además, ha remitido la cuestión al Intergrupo para el Bienestar y la Conservación de los Animales del Parlamento Europeo, y ha enviado “una carta a las autoridades españolas preguntando cuál es el tratamiento que siguen las especies decomisadas protegidas o en peligro de extinción”.“Es la propia Administración la que tiene que dar ejemplo de protección y conservación. No estamos tratando con objetos económicos, sino con seres vivos que han sido sustraídos ilegalmente de sus ecosistemas y se merecen un respeto a la vida como seres sintientes y que además sus poblaciones se encuentran en situación crítica de extinción”, apuntó Pedro Pozas, presidente internacional y director ejecutivo del Proyecto Gran Simio en España.