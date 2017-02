JeC se suma a las peticiones de cierre de la cantera de la Fuente de la Peña de la capital

Etiquetas

Jaén en Común (JeC) se ha sumado a las peticiones de cierre de la cantera de la Fuente de la Peña, situada a las afueras de la capital, "por el irreversible impacto" que ya está ocasionando sobre el paisaje y el que posible daño a la flora y fauna y al patrimonio cultural catalogado que existe en la zona.

"Más allá de los planteamientos acerca de la legalidad de la explotación, que sigue a día de hoy en cuestión, hay que considerar el hecho indiscutible de que la cantera puede provocar un impacto sobre nuestro patrimonio natural y cultural irreversible, que no ha sido suficientemente evaluado dada la antigüedad del inicio de su actividad", ha afirmado este viernes en una nota la concejala Sara Martínez.

Por ello y al igual que los colectivos ciudadanos que han constituido la plataforma 'Salvemos el cerro de la Fuente de la Peña', ha reclamado "la paralización inmediata de la actividad de la cantera "por el irreversible impacto que ya está produciendo sobre el paisaje y el que eventualmente pueda ocasionar sobre la flora y fauna del paraje, así como sobre el patrimonio cultural catalogado, como el BIC 'Abrigos rupestres Fuente de la Peña'.

Para Martínez, las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía "son absolutamente insuficientes para impedir el impacto de una actividad que, tal y como se refleja en el actual PGOU, es absolutamente incompatible con la ubicación en la que se encuentra". "Por no hablar de la actitud del Ayuntamiento, que directamente ningunea las peticiones de información realizadas por parte de la plataforma y de los grupos políticos de la oposición", ha apostillado.

La concejala de Jaén en Común ha añadido que, además de que aún no está contrastado que la explotación cuente con todos los permisos y licencias necesarios para su funcionamiento, ya que por parte del Ayuntamiento no se ha facilitado aún a nadie la documentación que lo acredite, "hay que tener muy presente que la actividad que desarrolla la cantera no podría ser autorizada a día de hoy en virtud de la normativa urbanística y ambiental vigente".

"No es tolerable que se destruya el patrimonio de todas y todos los jiennenses con el argumento de que las autorizaciones son anteriores a la entrada en vigor de esta normativa. No se puede justificar un daño irreparable con la excusa de que hace 40 años estaba permitido", ha recalcado.

Así las cosas, ha anunciado que JeC estará presente en la manifestación convocada el domingo, "apoyando la defensa del patrimonio de Jaén y la preservación de uno de los parajes más significativos para la identidad y la memoria de nuestra ciudad", al tiempo que ha animado a la ciudadanía a asistir a la misma para exigir el cierre de la cantera.