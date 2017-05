Junta suelta 130 dosis del Torymus sinensis para combatir la avispilla del castaño en los castañares de Málaga

Etiquetas

Equipos técnicos de la Consejería de Medio Ambiente han procedido este jueves a la suelta experimental de 130 dosis del Torymus sinensis para combatir la avispilla del castaño en los castañares de la provincia de Málaga.

El delegado territorial de Medio Ambiente en Málaga, Adolfo Moreno, que ha asistido a la suelta de las dosis en el municipio malagueño de Jubrique, ha explicado que los sectores en los que se ha procedido a las sueltas son el Valle del Genal, la Sierra de las Nieves y Sierra Blanca.

En concreto, cada una de las dosis de suelta cuenta con un total de 190 ejemplares, 120 hembras y 70 machos, divididos en diez viales de plástico y cada dosis cubre de dos a tres hectáreas de castañar.

Moreno ha explicado que las sueltas realizadas suponen un incremento del 60 por ciento respecto a las del año pasado, año en el que se soltaron 78 dosis, y ha señalado que para el reparto por sectores ha habido criterios de suelta avalados por los técnicos que coordinan este proyecto del torymus.

Así, ha detallado, el arbolado donde se produce esta suelta ha de tener más de un 20 por ciento de infección o más de 50 agallas por árbol, para garantizar la efectividad de la suelta.

En relación con la supervivencia del torymus en los castañares de la provincia tras las sueltas anteriores, Moreno ha señalado que durante el invierno se ha detectado la persistencia de algunos ejemplares, lo que indica que en mayor o menor proporción el Torymus sinensis se ha establecido en el castañar.

Al respecto, sobre la implantación y posible éxito en el control de la avispilla, ha precisado que los ejemplares encontrados han emergido de agallas de avispilla del castaño, lo que indica que el control se ha iniciado, aunque ha indicado también que los técnicos no pueden concretar con certeza un período de tiempo para que este control sea totalmente eficaz.

Por otra parte, el delegado de Medio Ambiente ha reclamado al Gobierno central que autorice en la provincia una suelta definitiva del torymus como organismo de control biológico (OCB).

"No existen razones de peso para demorar más esta autorización que tanto se demanda, ya que como bien dice el sector y lo avalan la experiencias que tenemos, todavía estamos a tiempo de hacer una lucha más eficaz para acabar con la plaga, es decir, para lograr el equilibrio entre las dos especies invasoras, la avispilla y el torymus y conseguir la recuperación de nuestros montes de castaños", ha explicado.

Para Moreno, se está produciendo una "sinrazón del Ministerio de dilatar en el tiempo una toma de decisiones que a nuestro parecer no tiene ningún sentido, ya que hasta el momento no se ha detectado ningún riesgo ni en nuestros estudios ni en los de otros países europeos a los que la plaga les llegó antes que a nosotros y que tienen el torymus como OCB".

"Hasta ahora, a nuestras solicitudes de autorización de suelta del torymus como OCB el Ministerio nos responde que los estudios que presentamos no son concluyentes y que no emiten un informe favorable a esa suelta. De los estudios y conclusiones que nosotros hemos presentado no se detecta ningún riesgo ambiental de especificidad ni de hibridación, con lo cual esa negativa carece de sentido", ha apostillado.

Por último, junto a los representantes del sector presentes en el acto de este jueves, Moreno ha reclamado al Gobierno central "la autorización para la suelta como OCB que salve a este territorio, a su medio ambiente y a su economía, para que todos podamos seguir disfrutando de él y para que sus habitantes pueda seguir viviendo en él".