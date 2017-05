La Junta contemplará las conclusiones del Congreso de Cambio Climático para su adición a la ley andaluza

Etiquetas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que tramita el anteproyecto de Ley de Cambio Climático de cara a su próxima remisión al Parlamento autonómico, tendrá en cuenta las conclusiones que se alcancen en el Congreso Internacional sobre Cambio Climático que se celebrará esta semana en Huelva de cara a su posible adición a esta normativa.

Así lo ha señalado el consejero del ramo, José Fiscal, en una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha puesto en valor la certeza científica existente en cuanto a este punto y que propiciará un tratamiento técnico del mismo durante el evento, haciendo asimismo hincapié en la importancia del compromiso político para abordar el problema, que en el caso de Andalucía es "evidente".

"Incorporamos esta opinión y esta certeza científica a nuestras normativas, y seguro que algunas de las conclusiones a las que se llegue en Huelva se incorporarán a la ley y serán tenidas en cuenta en esta última fase de su tramitación, hasta que sea aprobada por el Parlamento cuando corresponda", ha señalado Fiscal, que también apunta a la participación de responsables y la importancia de los datos de los observatorios ubicados en Doñana y Sierra Nevada.

Es importante, a su juicio, "adaptarse a una realidad que ya está aquí y que, según los científicos, viene para quedarse", toda vez que aún es posible adoptar medidas que eviten que este cambio climático "nos acabe afectando de manera irreversible en cuanto a cómo nos desenvolvemos en el planeta ahora mismo".

Y es que los científicos coinciden en apuntar al sur de Europa y, concretamente, Andalucía como una de las zonas del mundo donde el cambio climático puede tener efectos más "palpables", ya que la situación geográfica y orografía de la región andaluza la hacen "especialmente vulnerable" a este fenómeno. "Ha sido una de las cuestiones tenidas en cuenta, como lo fue también cuando Andalucía, hace 15 años, fue pionera en España en la adopción de medidas y estrategias por parte de la Junta", ha dicho.

El titular autonómico de Medio Ambiente ha dado detalles sobre algunos de los puntos más curiosos susceptibles de tratamiento en el congreso, como la relación entre cambio climático y religiones --dado que las mismas son "una manera de encarar la vida" y la existencia de filosofías orientales donde la conexión con la naturaleza forma parte de su esencia--; el ecofeminismo o la constatación de que la desigualdad de género también tiene repercusión en el medio ambiente; y el vínculo con la alta cocina, pues "se puede demostrar un compromiso ambiental evidente si se seleccionan los productos que consumimos", para lo cual en el evento estarán presentes chefs como Ángel León o Xanty Elías.

Las administraciones tienen "mucho que decir" sobre el particular, en su opinión. "Por muy bien que hagamos las cosas en Andalucía, si en el resto del planeta no se toman medidas no seremos capaces de atajar este problema", ha manifestado Fiscal, abundando en que "debe ser un compromiso de toda la ciudadanía, pero las administraciones deben poner a su servicio instrumentos y herramientas para comportarse de una manera tal que no se ponga en riesgo el medio ambiente en el planeta".

Para el consejero, "en términos generales en Andalucía somos respetuosos, pero hay de todo: ojalá en Europa se conservara todo la cuarta parte de bien que en Andalucía".

"COLISIÓN FRONTAL" ESTADO-JUNTA POR EL GAS EN DOÑANA

Sobre otros asuntos, Fiscal ha vuelto a incidir en la conveniencia de que el Gobierno intervenga garantizando el trasvase del Guadiana a la cuenca onubense para aliviar la situación del acuífero en Doñana. "Trabajamos en esta cuestión, es complicado, no se hace de un día para otro, pero estamos firmemente decididos a corregir esta situación", ha sentenciado.

Asimismo, ha recordado la "colisión frontal" entre las administraciones andaluza y estatal respecto al proyecto para el almacenamiento y explotación de gas en el subsuelo de Doñana. "Nos oponemos tajantemente, hemos blindado Doñana y cambiado las normas para que dentro no pueda ir ni un solo metro de gasoducto", ha dicho.

Tras señalar que desde el punto de vista medioambiental no ve la celebración de la romería del Rocío un problema, dada la buena gestión del Plan Romero y la concienciación de la inmensa mayoría de los peregrinos, el consejero también ha deseado que "las condiciones colaboren" en cuanto a los incendios forestales este verano.

Sobre el corte ordenado por la Junta en las aguas de riego de invernaderos del Bajo Andarax, el responsable andaluz de Medio Ambiente ha apuntado a una sentencia que obligaba a ello y ha precisado que "se está en el camino de encontrar una solución que permita que esta parte de Almería pueda seguir regando con un agua apropiada sin que se pongan en riesgo estos cultivos".

Respecto al proyecto urbanístico en Valdevaqueros (Cádiz), Fiscal ha recordado que cualquier intervención al respecto será analizada "con lupa" y que "entendemos que hay que crecer, pero hacerlo sin poner jamás en riesgo el medio natural".

Por último, en lo tocante a valoraciones políticas, Fiscal ha calificado de "mal menor" el triunfo en Francia del candidato Emmanuel Macron, ya que "en ningún caso Europa se podía permitir un triunfo de Le Pen", mientras que en clave interna ha considerado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "ha mostrado su compromiso evidente de seguir en Andalucía y tiene capacidad de sobra para ser secretaria general del PSOE a escala estatal y seguir presidiendo la Junta". Ella, ha añadido, sería "la garantía que tenemos de que el PSOE en España vuelva a ser lo que fue".