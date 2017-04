MADRID. VINILOS TRASLÚCIDOS PUNTEADOS EVITAN LA MUERTE DE AVES EN LAS PISTAS DE PÁDEL DE LA SIERRA DEL RINCÓN

Etiquetas

Unos vinilos traslúcidos punteados han acabado con la inesperada amenaza en la que se habían convertido las pistas de pádel de Prádena del Rincón y Montejo de la Sierra para las aves que sobrevuelan el territorio de la Sierra del Rincón.Estas instalaciones, integradas en el privilegiado entorno natural de la zona, declarada Reserva de la Biosfera, estaban provocando numerosos accidentes entre distintas especies de pájaros, que no detectaban sus paredes de cristal y chocaban contra ellas, quedando aturdidas y en algunos casos muertas.Según informó el Gobierno de Cristina Cifuentes en una nota de prensa, una actuación de la Comunidad, en la que han colaborado desinteresadamente organizaciones ecologistas, vecinos de la zona e incluso un laboratorio fotográfico, ha resuelto este problema.La habitual solución de colocar siluetas negras de aves rapaces en estas paredes para asustar al resto de pájaros, adoptada desde la inauguración de las pistas, no funcionaba en este caso.Tras probar diferentes soluciones fallidas, la definitiva llegó de la mano del laboratorio fotográfico Dinasa, que cedió gratuitamente los mencionados vinilos traslúcidos punteados, un sistema que parece haber resuelto el problema.De hecho, tras una treintena de inspecciones en los alrededores de las pistas ya 'tuneadas' sólo se ha encontrado un pájaro trepador azul levemente aturdido que no tuvo problemas para recuperarse del choque.