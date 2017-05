Medio Ambiente afirma que la transparencia del Mar Menor se ha incrementado un 75% y la turbidez está por debajo del 71%

Etiquetas

Anuncia la puesta en marcha de balnearios en la zona que ayudarían a la recuperación de los fondos marinos

El consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, ha asegurado durante el Pleno de la Asamblea Regional que el Mar Menor "ha mejorado" y que con respecto al año pasado los niveles de clorofila han mejorado en un 66%, la turbidez se encuentra por debajo del 71% y la transparencia se ha incrementado en un 75%.

Celdrán, que ha comparecido en el parlamento regional, para explicar los motivos de la retirada de las playas del Mar Menor de 19 banderas azules, ha expuesto que dicha insignia se entrega tras la evaluación de 29 criterios, "la mayoría de obligado cumplimiento". Según ha señalado, cuando se evaluó la calidad del agua, el Mar Menor cumplía solo 28 de los 29 criterios exigidos. "El vinculado con la calidad del agua no se cumplió, era el que tenía que ver con la turbiedez y eutrofización", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno regional se comprometió a trabajar por la recuperación del Mar Menor y se pusieron en marcha una serie de medidas, además de alertar del incremento de fitoplancton y turbiedez. Dichas medidas estaban relacionadas con el corte de vertidos a la laguna salada y coordinarse con el comité de científicos para estudiar las medidas que había que poner en marcha y valorar su evolución.

El consejero ha recordado que en los presupuestos regionales se han destinado 21 millones de euros para la recuperación del entorno y la puesta en marcha de actuaciones que atraigan al turismo, además, ha avanzado que a ese dinero se suman 16 millones de euros de fondos europeos. "Va a ser un proceso lento porque es un ecosistema vivo, se han puesto en marcha más de 40 medidas", ha recalcado.

"En el momento en que se recuperen las condiciones del Mar Menor recuperaremos las banderas", ha afirmado el consejero, que ha expresado su deseo de que esto fuera "de forma inmediata, probablemente si se realizara ahora el análisis podríamos tener las banderas azules".

El consejero también ha aprovechado su intervención para avanzar que quieren poner en marcha balnerarios en el Mar Menor para recuperar el patrimonio de la zona. "Vamos a trabajar en la promoción del Mar Menor para prestigiar las playas y la oferta de ocio y que vuelva a recuperar ese esplendor". Según ha dicho, los científicos han avalado la puesta en marcha de estos balnearios porque "pueden ayudar a la recuperación de los fondos marinos y ayudarían a reducir la presión en las playas y a recuperar el legado cultural".

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Antonio Guillamón ha manifestado que la pérdida de las 19 banderas azules se debió a que con anterioridad no se pusieron en marcha medidas para evitar que las aguas empeoraran. "El PP nunca ha apostado por la recuperación del Mar Menor, si no hubiera existido presión, no hubieran movido un solo dedo para solucionar los problemas", ha dicho.

A su juicio es "importante" recuperar las banderas azules en el Mar Menor y ha afirmado que urgen decisiones que se enfoquen a la recuperación del Mar Menor, "la sociedad está harta, han conseguido detener una sanción de la UE y como única carta de presentación elaboran un Decreto ley".

El diputado de Ciudadanos, Luis Francisco Fernández ha recordado que el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez se comprometió a "arreglar" la situación de la laguna salada anunciando un acuerdo para dar una solución integral al Mar Menor. Se anunción, asimismo, un filtro verde que "sigue sin realizarse", ha denunciado. El parlamentario ha expuesto que ni las asociaciones de defensa de la naturaleza conocen si las medidas del Gobierno regional tendrán efectividad sobre la zona. Ha reprochado que tampoco se hable ya de la ITI del Mar Menor y espera que este verano las condiciones de la zona no supongan un deterioro económico para los empresarios de la zona.

En cuanto a Podemos, su diputado Andrés Pedreño, ha denunciado la "dejación institucional" respecto al Mar Menor. Pedreño ha vaticinado que si se repitieran a día de hoy las mediciones, "nos volverían a retirar las banderas azules". Ha recordado que el problema de la laguna salada tiene que ver con la eutrofización, el exceso de nutrientes que ha provocado la muerte del 85% de la pradera marina. "Ya hay indicadores q atestiguan q el proceso de eutrofiación sigue en marcha", ha dicho añadiendo que el planeamiento urbanístico de la zona también ha influido en el deterioro del Mar Menor.

Por último, el diputado del PP Miguel Cascales ha asegurado que el Gobierno regional está asesorado por un comité de científicos sobre este tema y que se han elaborado 40 medidas para su recuperación. "Pedro Antonio Sánchez ha sido el presidente que más ha apostado por enderezar el rumbo del Mar Menor. Las banderas azules a día de hoy no reflejan la realidad de las aguas del Mar Menor", ha señalado pidiendo el apoyo de la oposición para tomar las medidas adecuadas para la zona.