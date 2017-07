MÁS DE 137.000 PERROS Y GATOS FUERON ABANDONADOS EN ESPAÑA EN 2016

Etiquetas

Más de 137.000 perros y gatos acabaron abandonados en España en 2016, una cifra similar a la de 2015 y que frena un descenso sostenido de varios años, según el ‘Estudio sobre abandono y la adopción 2017’, elaborado por la Fundación Affinity.El informe indica que las asociaciones protectoras de animales recogieron el año pasado 104.447 perros y 33.335 gatos, cantidades muy parecidas a las de 2015 (104.501 canes y 33.330 mininos), lo que refleja un estantamiento en el número de mascotas que llegan a esas entidades y rompe la tendencia a la baja registrada desde 2008, cuando llegaron a recogerse 156.858 animales de compañía.“Que sigan dándose tantos abandonos de animales es preocupante, y aún lo es más que no se mantenga y se incremente la tendencia a la baja de los últimos ocho años. Es necesario una mayor intervención por parte de todos los estamentos, tanto públicos como privados, para luchar contra esta situación”, denunció Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity.Del total de animales compañía recogidos el año pasado por las asociaciones, un 45% fueron adoptados, un 16% se habían perdido y pudieron ser devueltos a sus propietarios por tener microchip, un 12% continuaban en la protectora en espera de una familia y a un 7% se les aplicó la eutanasia.CAMADA INDESEADA Un 23% de los animales rescatados tenía microchip (un 30% de los perros y un 2% de los gatos), el 68% llegaron sanos y el 81% eran mestizos (por un 19% de raza). La mayoría estaban en una edad adulta (57%), un 30% eran cachorros y un 13%, de edad avanzada. Los cachorros permanecen en los refugios una media de dos meses, por ocho meses de los perros y gatos adultos. El 89% de las mascotas fueron encontradas o recogidas en la calle y el 11% restante, llevados por personas que las abandonan.El principal motivo del abandono es que el animal forma parte de una camada indeseada (15% de los casos), seguido de problemas de comportamiento(13%), el fin de la temporada de caza (13%), factores económicos (12%) y la pérdida de interés por la mascota (8%).Para evitar el abandono de mascotas, la Fundación Affinity aconseja en su estudio reflexionar antes de adoptar un animal de compañía, esterilizar para no tener crías que no se pueden mantener, identificar al perro o gato para recuperarlo si se pierde, educar para mejorar el comportamiento del animal y adoptar para darle un hogar.