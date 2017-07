PP-A pide al PSOE que "asuma su responsabilidad" en el proyecto de almacén de Gas Natural en Doñana

Etiquetas

El vicesecretario de Servicios Productivos del PP-A, Pablo Benzal, ha pedido este miércoles al PSOE que mire "hacia dentro" y "asuma su responsabilidad" cuando hable del proyecto de almacén Gas Natural en Doñana, ya que han sido "los gobiernos socialistas los que autorizaron la concesión de yacimientos y la adaptación al proyecto de almacén".

Así ha respondido, en declaraciones a Europa Press, al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quien ha reclamado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que pida al Gobierno que "renuncie" al proyecto de almacenamiento de Gas Natural.

Benzal ha apuntado que fueron los gobiernos socialistas en los años 88, 89 y 95 los que hicieron las concesiones de yacimientos de hidrocarburos, mientras que fue en 2011 bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se adaptaron estas concesiones al proyecto de almacén.

Además, ha apuntado que estos proyectos contaron las declaraciones medioambientales y los informes favorables de la Comunidad, por lo que "no se entiende ahora que echen la culpa al PP". "Es un ejercicio de distracción, de confusión, no querer reconocer su responsabilidad en esta materia", ha reprochado, toda vez que ha afirmado que "ahora el PP no tiene responsabilidad alguna".

En cuanto a la gestión del último incendio en el término de Moguer (Huelva), Benzal ha criticado que la Junta quiera "eludir" su "falta de diligencia" al no ejecutar 20 millones en materia de cortafuego, al no llevar a cabo los programas del Feader de 2014-2020 y no realizar el plan de riesgos forestales que le obligaba la ley desde 2013.

"El PSOE lo que quiere es eludir e intentar confundir a la opinión pública", mientras el PP apuesta por espacio natural de Doñana y pretender buscar soluciones. "El PSOE debe dejar de confrontar con el Gobierno, ser rigurosos y asumir su responsabilidad", ha apuntado.

Por último, ha recordado los dos trasvases, uno inminente de 4,99 hectómetros cúbicos, y otro de 15 hectómetros cúbicos previsto dentro del pacto nacional del agua que prepara el Gobierno para solucionar los problemas de agua para los regante en el entorno de Doñana.