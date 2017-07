El PP pide a la Diputación de Cáceres que ponga en marcha un centro provincial de recogida de animales

Etiquetas

El Grupo Popular de la Diputación de Cáceres va a presentar una moción en el próximo Pleno ordinario para que se construya un centro provincial de recogida de animales domésticos, con unas 120 plazas, en la finca de Haza de la Concepción situada en Malpartida de Plasencia, ya que se trata de un servicio que los ayuntamientos están obligados a prestar por ley pero que no pueden asumir por falta de recursos humanos y materiales.

El portavoz de los 'populares' en la institución provincial, Alfredo Aguilera, ha recordado este jueves que este proyecto de construir una perrera provincial data de 2015 y pide al actual equipo de Gobierno que lo retome con una modificación presupuestaria del ejercicio actual o, si no es posible, con la consignación de una partida de unos 400.000 euros en los presupuestos de 2018.

Este dinero iría dirigido a la construcción de las instalaciones en la citada finca y a la ampliación de personal del servicio, que actualmente cuenta con dos personas, y que debería ascender a un total de cuatro, entre los que se contrataría a un veterinario para los cuidados de los animales.

El objetivo que se persigue con esta propuesta, según ha dicho Aguilera, es "ayudar a los ayuntamientos" porque la competencia de recogida y captura de los animales abandonados así como su acogida corresponde a los consistorios y "este servicio no lo tiene ninguno" y si alguno lo presta es mayor de 20.000 habitantes a través de asociaciones de defensa de los animales.

Esto plantea un problema "muy serio" porque en esta época estival son muchos los animales que se abandonan y los ayuntamientos "no están preparados para recoger esos animales" y "no poseen dependencias donde guardarlos" y además, si son cachorros requieren un cuidado durante mucho tiempo y "no hay personal para hacerlo". En segundo lugar, también se ayuda a los propios animales que sufren el abandono y que no tienen donde ser recogidos y cuidados.

Con esta iniciativa también se echa una mano a las asociaciones protectoras de animales que tienen los centros de acogida "desbordados", no solo por el número de animales que tienen que cobijar, sino por los costes económicos que suponen sus cuidados y manutención. Por último, Aguilera ha resaltado que también se previenen posibles perjuicios sanitarios porque algunos animales pueden contagiar ciertas enfermedades y así estarían controlados.

NO SACRIFICIO, SÍ ADOPCIÓN

La moción que el PP presentará en el próximo Pleno de este mes de julio recoge algunas novedades como que el centro de recogida de animales se rija bajo la "premisa irrenunciable" de "sacrificio cero" y se propone que entre en los circuitos nacionales e internacionales de adopción de animales. También se plantea que desde la Diputación de Cáceres se haga una campaña proactiva para evitar el abandono y el maltrato animal.

En este punto, Aguilera considera que "no valen excusas" para no poner en marcha este servicio porque el equipo de Gobierno sabe que "todos" los ayuntamientos deben tener este servicio y no lo prestan. Además, el PP cree que esto "es financieramente sostenible" porque "no" supone un cargo para la diputación cacereña que puede firmar convenios para que los ayuntamientos se adhieran a este servicio y se pague una tasa según la población.

"Es eficiente económicamente porque si cada ayuntamiento tuviera que construir una perrera sería más costoso que levantar una sola para toda la provincia y con trabajadores centralizados", subrayó en la rueda de prensa en la que Aguilera ha recordado que "esto es algo que ya se está haciendo en otras diputaciones y la más cercana es Badajoz que lo gestiona desde hace un año y que tiene muy buenas cifras de adopción".

En este sentido, el PP considera que esta moción es "coherente, realista y necesaria para la provincia" por lo que pide a la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero que "tome esta propuesta como suya" porque lo que se busca es el beneficio de los ayuntamientos de la provincia. "Le pedimos que impere el sentido común para que este centro provincial de recogida de animales sea una realidad el año que viene", sentenció.

Actualmente, según ha relatado Aguilera cada ayuntamiento "tiene que buscarse las habichuelas" y ha puesto como ejemplo el municipio de Malpartida de Cáceres, de donde él es alcalde, y que tiene al año unos diez o doce casos de abandono de perros. El último registrado hace pocas semanas que afectó a varios cachorros se ha solventado a través de una campaña en redes sociales y los animales han sido adoptados.