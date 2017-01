PP ve "falta de medios, de personal e inspectores" que controlen la seguridad y estado de los parques

Etiquetas

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha lamentado las "carencias" que asegura que sufre el servicio de personal propio de parques y jardines del Ayuntamiento, "incumpliendo así la ratio que viene establecida en convenio".

Así, la concejal Evelia Rincón, tras mantener una reunión con CSIF, ha explicado que "no hay suficiente maquinaria para realizar las labores y faltan muchas herramientas, por lo que los empleados no pueden acometer todas las tareas necesarias para el mantenimiento de los parques de la ciudad".

"Es lamentable que el gobierno de Juan Espadas (PSOE) sea conocedor de esta situación y no haga nada. Los empleados deben realizar su trabajo en las mejores condiciones y los jardines deben estar en perfecto estado", añade.

Además, afirma que a este problema se une que el servicio propio de parques y jardines ha asumido ahora la poda de edificios municipales. "Estamos hablando de 250 y otras zonas verdes nuevas, por lo que si antes no podían llegar a todos los parques ahora con más trabajo y el mismo personal mucho menos. En un área de estas características no pueden faltar técnicos ni mucho menos inspectores", ha detallado Rincón.

Del mismo modo, ha señalado que no todos los centros de trabajo están en "igualdad de condiciones, no hay complementos específicos ni hay paridad con otros servicios del Ayuntamiento". Considera que el servicio de parques y jardines está valorado "inferiormente a otros, por lo que ningún empleado pide traslado a este servicio", lo que asegura que se traduce en "bajas sin cubrir y trabajo en precario", entre otras cosas, porque trabajan "en módulos prefabricados sin arreglar, como es el caso de Miraflores, donde tanto los vestuarios como las oficinas están en mal estado, hay ratas y hasta el botiquín tiene las medicinas caducadas".

Tampoco entiende que "no se lleve" a cabo la inspección periódica de seguridad en los parques "debido a la falta de inspectores, cuando se trata de la seguridad de los parques y empleados toda medida es insuficiente". "Ya es hora de que Espadas gestione y tome medidas para resolver todos estos problemas", ha manifestado Rincón, que agrega que "Espadas se comprometió a arreglar los centros de trabajo y no ha hecho nada, dijo que iba a cubrir la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y tampoco lo ha hecho, además la RPT actual no se compromete con la realidad".

La concejal del Grupo Popular apunta a los "compromisos incumplidos de Espadas, que deja el servicio de personal propio de parques y jardines abandonados, ni incrementa el presupuesto ni es capaz de escuchar las demandas de los empleados, que antes de la toma de posesión del actual director de Medio Ambiente le entregaron un manifiesto con todas las reivindicaciones y no le han dado respuesta alguna".

"No hay inspectores, hay pocos técnicos, no se han puesto en marcha con medios propios del Ayuntamiento medidas contra el picudo rojo, no se ha hecho el estudio de árboles ornamentales, no hay calendario específico de riego, apertura y cierre de parques, tampoco hay unidades específicas de poda ni turnos para ello, y un sinfín más de problemas por la falta de medios propios, de personal y de presupuesto", incide.

Rincón indica que se han presentado programas de empleo y los responsables "no lo han tenido en cuenta" y subraya que esta es la situación actual de los centros de trabajo propios de parques y jardines, "algo que nos parece incomprensible".

Añade que cuando Espadas estaba en la oposición "se le llenaba la boca criticando lo que se venía haciendo en zonas verdes, dijo que su apuesta en parques y jardines era incrementar el presupuesto, algo que hizo pero luego quitó porque no sabe gastarlo y es una pena que habiendo dinero, el alcalde no sea responsable y no trabaje para que lo que se presupueste se ejecute".

"No se puede presumir de una cosa y, finalmente, hacer todo lo contrario por la incapacidad del equipo de gobierno", ha explicado la concejal popular, que ha concluido que "la arboleda se degrada, los alcorques están vacíos, los parques no mejoran y los empleados tienen que trabajar en unas condiciones de trabajo pésimas". Exige más medios propios, incremento del presupuesto para que pueda aumentar la plantilla, garantías al personal y, sobre todo, que se atiendan las demandas de los empleados del servicio de parques y jardines.