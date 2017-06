Pacma alerta de la "gravísima falta de medios" en el Zoosanitario que lleva "al sufrimiento de los animales"

Etiquetas

El Partido Animalista (Pacma) ha alertado de la "insostenible" situación del Zoosanitario de Sevilla ante la "gravísima falta" de medios, de instalaciones adecuadas y de personal, ya que hay "14 vacantes en una plantilla de cuarenta", todo lo que lleva a que "la situación sea mucho peor que hace un año" En una rueda de prensa a las puertas del Ayuntamiento, el coordinador de Pacma en la provincia, Javier Sanabria, ha afirmado que el centro municipal está pidiendo a asociaciones animalistas que acudan a recoger perros ante la situación que tienen y que habría "obligado a cerrar el Zoosanitario en varias ocasiones, al no tener laceros para atender a las llamadas".

Además, asegura que estas "pésimas condiciones hacen que los animales sigan sufriendo y que incluso hayan tenido que ser sacrificados varios hace 15 días". Por ello, critica que el delegado del área responsable del Zoosanitario, Juan Manuel Flores, "no haya tenido tiempo en un año" de reunirse con este colectivo, que asegura que no pretende plantear sólo críticas sino también soluciones e iniciativas, recordando las propuestas que "se han remitido en los últimos tres años al Ayuntamiento".

"Para ponerlas en marcha no hace falta dinero, sino voluntad política, porque hay asociaciones de voluntarios que se prestan a atender en muchas situaciones a las que los laceros no llegan", agrega, tras poner en duda la capacitación de la empresa externa que se encarga de realizar los trabajos por las tardes y los fines de semana.

Para Sanabria, el Zoosanitario se está convirtiendo en "un centro obsoleto e ineficiente, lo justo para que quieran externalizarlo, pero es una necesidad y hay muchas asociaciones dispuestas a llegar con sus voluntarios a coste cero, pero no se puede dejar todo a la voluntariedad, sino que se necesitan medios".

En este marco, añade que los laceros municipales han puesto varias denuncias por incumplimientos de riesgos materiales "ante la falta de material", mencionando igualmente cableado de las instalaciones en mal estado, perreras "antiguas donde los perros son mojados en verano y en invierno porque no tienen donde sacarlos para limpiarlas", además de que no se cuenta con una "zona de cuarentena", por lo que advierte de la facilidad con la que un animal enfermo puede contagiar a otro sano.

SITUACIONES "PELIGROSAS"

Pone como ejemplo la "peligrosa" situación comprobada en su última visita hace unos quince días cuando en una sala había un mono tití e una jaula sobre otras en la que había un gato, junto a pollos decomisados y patos, "pese a que a principios de año la Guardia Civil había emitido un informe alertando de una partida de monos introducidos ilegalmente portadores del VIH y del ébola, así como de otras enfermedades".

Asimismo, considera que las nuevas perreras, "la mitad de ellas aún cerradas", presentan "deficiencias", con vallados que "no son adecuados" y que los perros "se saltan", a lo que suma que no hay "evacuación de agua, ni luz". También, menciona la "falta" de personal administrativo, que hace que "no se puedan realizar las adopciones en regla y no se da abasto a las peticiones", igual que afirma que ocurre con los veterinarios.