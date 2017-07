Los Parques Nacionales dispondrán de 160.000 euros para adaptarse al cambio climático

Etiquetas

La Fundación Biodiversidad y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) han firmado convenio en el marco del proyecto europeo 'Life Shara' con el objetivo de que se adapten a los efectos del Cambio Climático, gracias a un presupuesto que asciende a un total de 157.621 euros, según recoge este viernes 7 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Fundación Biodiversidad será la entidad coordinadora y encargada de distribuir las cantidades correspondientes a los beneficiarios asociados, esto es a los diferentes parques nacionales de España, en proporción a su participación en el proyecto, que estará financiado con 78.264 euros por la Comisión Europea, tal y como señala el BOE.

En los proyectos se podrá recurrir también a los servicios de subcontratistas para la realización de tareas específicas y durante períodos determinados, pero estos no recibirán la consideración de beneficiario asociado, según se aclara en los términos del convenio.

Según se explica en el acuerdo, ambas partes se comprometen a permitir al personal de la Comisión Europea y a las personas autorizadas por ella el acceso adecuado a los lugares o locales donde se esté llevando a cabo el proyecto y a todos los documentos referentes a su gestión técnica y financiera.

Como explica la Fundación Biodiversidad, que tiene en marcha otros acuerdo 'Life Shara' con otras entidades, España es un país "altamente vulnerable al cambio climático" y, como consecuencia de esta "elevada vulnerabilidad", la evaluación de impactos y la adopción de medidas de adaptación al cambio climático "es un objetivo prioritario".

El proyecto 'Life Shara' (Sharing Awareness and Governance of Adaptation to Climate Change in Spain), tiene como objetivo fortalecer la gobernanza de la adaptación al cambio climático e incrementar la resiliencia frente a este fenómeno en España y Portugal, en línea con la Estrategia Europa de Adaptación y cuenta con un presupuesto de 1.569.139 euros, un 60 por ciento proveniente de fondos europeos.

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima 'Life' es el instrumento financiero de la Unión Europea dedicado al medioambiente para el periodo 2014-2020. Su objetivo general es catalizar los cambios en el desarrollo y la aplicación de las políticas para lograr los objetivos medioambientales y climáticos de la UE.