Podemos cuestiona a la Junta por las medidas adoptadas para "prevenir y corregir" las amenazas locales contra Doñana

El Grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía ha remitido una pregunta a la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la que insta a la Junta a informar sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico para "prevenir y corregir" las amenazas locales contra el espacio natural de Doñana.

En el texto de la pregunta, consultada por Europa Press, la parlamentaria morada Mercedes Barranco expone que un equipo de expertos en el que participan científicos de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha alertado sobre los problemas locales del Parque Nacional de Doñana.

Según se publica en la revista Frontiers in Ecology and the Environment, cuestiones como el deterioro de la calidad de agua por los aportes excesivos de nutrientes o la explotación intensiva de los acuíferos "pueden exacerbar en Doñana los efectos de eventos climáticos extremos, como sequías y olas de calor, reduciendo la capacidad de los ecosistemas acuáticos para soportar los impactos del cambio climático".

"En el trabajo han demostrado que la gestión de amenazas locales puede expandir el espacio de operación segura para estos ecosistemas. Por el contrario, una gestión local inadecuada hace que un ecosistema acuático sea menos tolerante al cambio climático y se reduzca su capacidad de respuesta", subraya.

De esta forma, los investigadores han detectado síntomas que demuestran que Doñana está afectada por estos cambios, como los brotes de cianobacterias tóxicas y la expansión de una especie exótica de helecho flotante, 'azolla filiculoides', que pone la biodiversidad en peligro.

De igual forma, los autores del trabajo, prosigue Barranco, destacan la "urgencia" de que la sociedad y las administraciones reduzcan las amenazas locales que afectan a humedales "icónicos" como Doñana y recuerdan que la Unesco está preocupada por el parque, al considerar que tiene un grado de amenaza "muy alta" por el deterioro en la cantidad y calidad de agua disponible.