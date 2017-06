LA ONU RESPALDA MÁS DE UN MILLÓN DE FIRMAS CONTRA LOS PLÁSTICOS EN LOS OCÉANOS

Etiquetas

- Este jueves se celebra el Día Mundial de los Oceános. Naciones Unidas trabajará con los países para reducir la contaminación en los océanos después de que más de un millón de personas hayan firmado una campaña promovida en la web Avaaz para eliminar el plástico de un solo uso en todo el mundo en los próximos cinco años.Así lo indicó el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Erik Solheim, en la Conferencia de los Océanos, que reúne hasta este viernes en Nueva York (Estados Unidos) a representantes de los Estados miembro de la ONU, la sociedad civil, organizaciones internacionales, el sector privado y la comunidad científica y académica.Esa conferencia se celebra en el marco de la campaña 'Mares Limpios' del Pnuma, que llama a los gobiernos, las empresas y los ciudadanos a acabar con el excesivo uso del plástico en artículos desechables y los microplásticos en productos de belleza para 2022, y a la que se han sumado más de 20 países.Solheim aseguró que es necesario que más naciones se unan a la campaña si se quiere reducir de manera drástica los ocho millones de toneladas de plástico que llegan a los océanos cada año y afectan a la vida marina."Doy las gracias a todo un millón de ustedes que han firmado la petición y me aseguraré de que los países entiendan que la gente de todo el mundo quiere cambiar la corriente en esta basura", añadió.La campaña de Avaaz reunió más de 1.042.000 firmas a las 10.30 horas de este jueves, según pudo comprobar Servimedia, y su texto califica de "vergonzoso" que se prevé que los océanos tendrán más plásticos que peces en 2050. "La mitad del plástico nos hizo usar una sola vez y tirar, ahogando nuestros mares y todos los animales en él", apunta la iniciativa.Por otro lado, el Pnuma destacó que desde el lanzamiento de la campaña 'Mares Limpios' se han logrado algunos compromisos en varios países. Por ejemplo, Indonesia se ha comprometido a reducir su basura marina en un 70%, Kenia establecerá una prohibición de bolsas plásticas en septiembre y Suecia anunciará un nuevo compromiso financiero para la acción global ante la basura marina.AVES Y OCÉANOSPor otro lado, SEO/BirdLife señaló, con motivo del Dia Mundial de los Océanos, que las aves muestran los retos de conservación de estos ecosistemas porque aves como la pardela balear desaparecerán en 60 años "si las condiciones no cambian".“Nuestros mares se encuentran sometidos a una fuerte presión humana, y ello repercute en toda su biodiversidad, incluidas las aves, cuya situación es indicadora del panorama general. Amenazas como las capturas accidentales en artes de pesca, la depredación en las colonias por parte de mamíferos introducidos, el cambio climático, la contaminación en todo su amplio abanico, la sobrepesca y el desarrollo de infraestructuras en el mar son causa de declive de numerosas poblaciones de aves marinas”, explicó Pep Arcos, responsable del Programa Marino de SEO/BirdLife.Esta ONG indicó que España no es una excepción y las aves marinas reflejan el desfavorable estado de conservación de los mares españoles. A la cabeza está la pardela balear, que acusa un declive del 13% anual y que la conducirá a la extinción global en 60 años de no revertirse esta situación. Además, otras dos especies la han precedido recientemente y han desaparecido prácticamente de nuestras costas como reproductoras: el arao ibérico y la gaviota tridáctila.El cormorán moñudo experimenta una situación similar, agravada en el Atlántico por los efectos del vertido del Prestige hace 15 años. La entrada de visones americanos en algunas colonias ha provocado verdaderos estragos, a la vez que en el mar numerosas aves son víctimas de redes de pesca profesional, así como de sedales y anzuelos de pesca recreativa.En el caso de la gaviota de Audouin, la entrada de depredadores en su (antaño) principal colonia de cría, en el Delta del Ebro, ha llevado a la dispersión de la población, ocupando espacios sub-óptimos como puertos y zonas anejas, que no gozan de protección alguna. A ello cabe sumar enredos con sedales y anzuelos de pesca recreativa, que causan la muerte de numerosas aves, así como el declive de sus presas naturales, principalmente sardina y boquerón. Por todo ello, tras años de bonanza, ha iniciado un declive.