LA TIERRA FUE UNA ‘BOLA DE NIEVE’ HACE CASI 2.500 MILLONES DE AÑOS

Etiquetas

- Se trata de la primera glaciación global, que produjo más oxígeno en la atmósfera. El planeta Tierra se convirtió en una ‘bola de nieve’ hace entre 2.460 y 2.426 millones de años, con lo que la primera glaciación global ocurrió 100 millones antes de lo que se creía y trajo consigo un aumento del oxígeno en la atmósfera.Así se desprende de un estudio internacional realizado por siete investigadores pertenecientes a la Universidad de Lund (Suecia), el Servicio Geológico de Canadá, el Museo Sueco de Historia Natural, la Universidad de Johannesburgo (Sudáfrica) y las universidades de Wyoming y de California en Riverside (Estados Unidos). El estudio, publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS), alude a un periodo en la historia de la Tierra de hace unos 2.450 millones de años, cuando el clima cambió tan extremadamente que las capas de hielo polar se extendieron al ecuador, la Tierra fue una ‘bola de nieve’ y la atmósfera estaba ampliamente aislada de la hidrosfera. Ello condujo al primero, más grande y mayor aumento de contenido de oxígeno en la atmósfera, episodio conocido como ‘Gran Evento de Oxigenación’, que preparó el escenario para la vida aeróbica. Kevin Chamberlain, profesor del Departamento de Geología y Geofísica de la Universidad de Wyoming, indica que la datación isotópica de la provincia ígnea de Ongeluk (Sudáfrica) revela que “la primera glaciación global del Paleoproterozoico y el primer cambio significativo en la oxigenación atmosférica ocurrieron probablemente hace entre 2.460 y 2.426 millones de años, aproximadamente 100 millones de años antes de las estimaciones anteriores”. “El aumento del oxígeno atmosférico no fue monocorde, sino que se caracterizó por oscilaciones significativas antes de la oxigenación irreversible de la atmósfera hace 2.250 millones de años”, añade. OTRA GLACIACIÓN Un periodo glacial posterior y mejor conocido ocurrió hace unos 700 millones de años y llevó la vida multicelular en el periodo cámbrico, subraya Chamberlain. “Ambos periodos de la ‘Tierra Bola de Nieve’ tuvieron impactos extremos en el desarrollo de la vida. Nos ayudan a entender la evolución y la atmósfera de la Tierra, y la evolución de la vida”, apunta. Los científicos analizaron rocas ígneas expuestas en Sudáfrica que registran la existencia de glaciares ecuatoriales y contienen indicadores químicos de aumento del oxígeno atmosférico. Mediante un espectómetro de masas, la edad de las rocas se determinó midiendo la acumulación de plomo por la desintegración radiactiva del uranio. “La historia básica había sido elaborada anteriormente por otros, pero nuestros resultados han mejorado significativamente el tiempo y la duración del evento”, explica Chamberlain, quien agrega que, “con toda la discusión sobre el cambio climático hoy en día, entender cómo la Tierra respondió a los efectos sobre la atmósfera en el pasado puede ayudarnos a predecir el futuro.