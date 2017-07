Teresa Rodríguez critica que la Junta proponga un trasvase a Doñana "si se siguen permitiendo pozos ilegales"

Etiquetas

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha advertido de que "mientras se sigan permitiendo los pozos ilegales en Doñana, de lo cual han sido cómplices los gobiernos central, autonómico y local, echar más agua no es más que echarla en un colador".

En declaraciones a los periodistas realizadas en La Línea de la Concepción (Cádiz), Rodríguez ha señalado que la situación es "alarmante y arriesgada" y ha criticado la solución del trasvase de agua del Guadiana al Guadalquivir que pretende la Junta "si se siguen permitiendo los pozos ilegales".

Así, ha añadido que "hay que actuar de forma activa para que el riego sea más moderno, más eficiente, las redes funcionen mejor, se reordene regadío y se cumpla la ley", ya que, según ha recordado, "hay dos exalcaldes de Almonte imputados por ceder espacios municipales para pozos ilegales".

A juicio de la líder andaluza de Podemos, "mientras no se haga eso, es condenar a Doñana y a la agricultura que vive del acuífero a la desaparición".

"Si no hay agua, no hay agua para nadie, ni para el Parque Natural, ni para el entorno, ni para los cultivos, y los gobiernos tienen la responsabilidad de pensar no solo en el corto plazo, en los votos de las próximas elecciones, sino en la supervivencia a medio y largo plazo de los medios de vida económico y de los medios naturales", ha concluido.