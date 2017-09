Vara anima a los cazadores a "luchar" por defender la caza, una "fuente de riqueza y empleo" para Extremadura

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha animado a los cazadores a "luchar" por defender la caza, ya que es una "fuente de riqueza y empleo" para Extremadura, y que sin ella, al igual que sin la pesca, "dejaría de ser lo que es".

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en el VII Encuentro de Sociedades y Cazadores Federados de Extremadura, organizada por la Federación Extremeña de Caza en el marco de FECIEX, la Feria de la Caza y la Pesca que hoy cierra sus puertas en el Recinto Ferial de Badajoz, IFEBA.

En este foro, Fernández Vara ha aseverado que su presencia en este acto "no es casualidad" ya que tiene "un firme compromiso" con el sector de caza y ha pedido a los cazadores que defiendan lo que hacen "sin complejos", según indica la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, se ha mostrado comprometido con la parte de la ciudadanía que "hace mucho y grita poco". "No podemos dejar que nos quiten más banderas", ha continuado, para posteriormente pedir que la "la bandera de la ecología" no le sea entregada a "nadie", ya que "la ecología no la protege nadie como los cazadores y las cazadoras".

"Hay que defender aquello en lo que creemos con tolerancia", ha continuado, para seguidamente destacar que la caza es "algo que ha venido heredado de padres a hijos y forma parte de nuestras tradiciones y del mundo rural".

Además este sector es una fuente de riqueza y empleo en nuestra Comunidad Autónoma, ha asegurado, al tiempo que ya en la reforma de la ley de caza les manifestó a los cazadores su voluntad de introducir en ella todos sus anhelos y sus deseos, y ha reiterado su compromiso y su defensa con la Federación de Caza de Extremadura.

Seguidamente, ha animado a los cazadores a que se rodeen en torno a las asociaciones, para de esta manera ser "más fuertes" y convertirse en interlocutores con la administración.

El presidente de la Junta de Extremadura ha animado a visitar la feria, considerándola muy especial, porque tiene que ver con las "ilusiones y los hábitos de la gente". "Aquí, en esta feria, se ve Extremadura", ha afirmado.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD A LOS PESCADORES

Por otro lado, Fernández Vara, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los pescadores, a quienes ha asegurado que se van a solucionar los problemas de la carpa, el black bass y el cangrejo rojo, a pesar de que hay una sentencia que, ha reconocido, "no supimos entender pero que hay que cumplir".

Esta sentencia, ha continuado, exige un cambio de la ley y hasta entonces se mantendrá la actual para que la práctica de la pesca se pueda seguir realizando.

Por último, ha pedido que en este tiempo de cambio y de uso masivo de la tecnología no cambie la manera de ser de los extremeños ni la manera de comportarse. "Si abandonamos la caza y la pesca, esta tierra dejaría de ser lo que es".

MOVILIZACIÓN DE LOS CAZADORES

Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, ha hecho un llamamiento a los cazadores de la región para que se movilicen ante los ataques que el sector cinegético está recibiendo en los últimos tiempos.

"Ya no vale ponerse de perfil", ha avisado, al tiempo que ha recordado que ya está prevista una primera manifestación el 30 de septiembre en Córdoba y una macromanifestación en Madrid en marzo del año que viene "que debe ser un punto de inflexión en la defensa de nuestras tradiciones y nuestros derechos".

José María Gallardo ha agradecido la presencia en el acto y el respaldo del presidente de la Junta de Extremadura, una actitud que merece especial reconocimiento "en estos tiempos de complejos y prejuicios hacia la caza, donde lo políticamente correcto se aleja cada vez más de la sociedad y del mundo rural".

El presidente de la federación ha señalado que en un momento en el que el despoblamiento rural es una "amenaza para todo el país", la caza ha dado "un paso al frente" y se ha ofrecido "a trabajar por" la región, a participar de "planes de formación, profesionalización y dinamización del sector cinegético", porque "detrás de los miles de cotos, de los miles de piezas abatidas, de los miles de licencias expedidas, hay muchas posibilidades de empleo y desarrollo completamente olvidadas y desaprovechadas".

Pero a pesar de ese potencial que tiene el sector, Gallardo ha denunciado que "en los últimos tiempos se han intensificado los insultos, amenazas y agresiones hacia el mundo de la caza" llegados desde un sector ecologista y animalista "radicalizado al máximo" y que trata de imponer una "ecodictadura", indica la federación en una nota de prensa.

A su juicio, "los verdes, los ecologistas, los animalistas, los veganos, los antitaurinos, los PACMAS ¡nos han declarado la guerra!". Y ante esto los cazadores deben estar "más unidos y preparados que nunca".

"Nuestra lucha ha de ser más fuerte y contundente que nunca, con el activismo de todos los estratos sociales y de representación, desde, el más joven cazador, hasta el más mayor, desde, la más pequeñita sociedad de cazadores, hasta los órganos de mayor representación, aquí y ahora ya no vale ponerse de perfil", ha dicho.

En cuanto al trabajo que va a desarrollar la Federación Extremeña de Caza, ha resaltado que se va a seguir avanzando en una línea basada en los datos objetivos, la defensa de la caza y la divulgación de sus valores y de su realidad.

Así, de esta forma, en menos de quince días la Universidad de Extremadura acoge un curso para abordar la caza desde el contexto del empleo, del turismo y de la conservación.

Otros proyectos en marcha son el Congreso Ibérico Caza y Conservación, la participación en proyectos de recuperación de caza menor y de investigación, junto a la Fundación Artemisan y la continuidad del informe 'Situación de la Caza en Extremadura'.

Por otra parte, ha avanzado que en breve, y una vez "logrado el apoyo" de Fernández Vara, se va a solicitar que la Montería y la Rehala sean declaradas Bien de Interés Cultural en Extremadura, "una figura de protección para garantizar nuestro futuro".

A esto se suma la propuesta de modificación de la Ley de Caza de Extremadura, que entre otras cosas simplificará algunos trámites y reforzará el papel de interlocución de la Federación como representante de los cazadores extremeños.

El presidente de Fedexcaza ha agradecido también el apoyo de los patrocinadores de la entidad en esta feria, como son Armería La Encina y Armería Udaondo, El Corte Inglés, Cárnicas Dibe, Sociedad Cooperativa Virgen de la Estrella de Los Santos de Maimona, Sociedad Cooperativa La Unidad de Monterrubio de la Serena, Cervezas Artesanas Ballut e Ibn Marwan.PRESENTACIONES

Durante el VII Encuentro de Sociedades y de Cazadores, Manuel Gallardo, ha presentado el primer informe 'Situación de la Caza en Extremadura', y Luis Fernando Villanueva ha expuesto las actividades de la Fundación Artemisan, de la que forma parte Fedexcaza.

Villanueva ha apuntado que "no somos capaces de llevar nuestro mensaje a la sociedad urbana", y ése es un problema que el sector tiene que abordar de manera urgente. Ése, señaló, es uno de los ejes de actuación de la entidad, junto a los proyectos de recuperación de la fauna menor.

MICHEL COYA

El cazador e influencer Michel Coya ha aprovechado su intervención para "exigir que la ley esté a la altura" de los ataques que está sufriendo el sector de la caza, especialmente desde sectores radicales que "viven del dinero público" y encuentran el respaldo de determinadas corrientes políticas.

Para Coya, la manifestación prevista el 3 de marzo en Madrid debe ser la herramienta con la que el mundo de la caza deje claro a los políticos que "quien no esté con nosotros, lo pagará en las urnas".

En el VII Encuentro de Sociedades y de Cazadores, además, se ha reconocido el trabajo de los deportistas de la caza extremeña, y se ha contado con la actuación de Miguel de Tena.