WWF denuncia ante la Junta la "devastación" de una zona lincera por el Plan Romero y pide su restauración

La asociación conservacionista WWF ha denunciado ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la "devastación" --por obras llevadas a cabo en el enclave, presuntamente sin autorización, dentro del Plan Romero 2017-- de una zona de vegetación al lado de una gavia donde se ha constatado la cría y campeo de linces ibéricos en la Cañada Real de los Isleños, de La Puebla del Río a Villamanrique de la Condesa, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), dentro del Plan Romero 2017, al objeto de construir una nueva área de sesteo para las hermandades del Rocío que utilizan la vía.

El portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ya explicaba a Europa Press que las obras, "terminadas en una sola mañana", se ubican en una zona cercana al mayor núcleo de población lincera del Aljarafe, ubicada en las inmediaciones de la Dehesa de Tornero y el Corredor Verde del Guadiamar. Concretamente, se ha suprimido una zona de zarzas espinosas con población viable de conejos en las que los animales encuentran refugio y las hembras han estado dando a luz.

WWF abunda ahora sobre el tema explicando que los trabajos, ejecutados en el tramo entre la Casa Torneros-Esquivel-Cortijo del Quema, han impactado de forma "grave" sobre "uno de los mejores territorios linceros del Aljarafe", donde es "de sobra conocida" la presencia de hembras con cachorros en esta zona desde hace al menos una década.

Además de "arrasar" con la vegetación, se ha aterrado un tramo de una gavia donde era habitual encontrar hembras con cachorros, los cuales podrían incluso haberse visto afectados directamente por la obra, ya que no todos los ejemplares de la zona están marcados y no se puede saber si se encontraban dentro de la gavia al ser esta rellenada de tierra. La destrucción, añade el colectivo, "no es sólo un hecho grave, sino innecesario, ya que a menos de 100 metros hay un paso que permite salvar la misma".

"Estas obras han acabado además con conejeras de gran valor, una tejonera y varios nidos de abejarucos que se encontraban en el entorno de la gavia, donde se han realizado otras actuaciones para aplanar el terreno, eliminando los agujeros existentes", lamenta WWF, que pide la restauración "inmediata" de este entorno y exige que se investigue si las obras han tenido impacto directo sobre algún ejemplar de fauna, en especial de lince ibérico, que se pudiera encontrar en la gavia objeto de relleno.

Reclama, por otra parte, que se abra de forma urgente un expediente sancionador contra la empresa que ha realizado la actuación, del cual WWF ha solicitado ser parte, y se depuren las posibles responsabilidades del personal de cualquier administración pública que haya permitido esta actuación.