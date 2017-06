La ley de bienestar animal incluirá enmiendas para que no se multe por dar de comer en la calle en primeras asistencias

Etiquetas

Seguirá la prohibición de quedarse con animales abandonados, algo que "nadie debería hacer", según defiende Beatriz Mato

La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, ha avanzado este martes que la futura ley de bienestar y protección de animales domésticos incluirá enmiendas del Grupo popular entre las que se incluye que no se multe por dar comida a animales abandonados o en situación de emergencia en primeras asistencias.

Este es uno de los puntos más polémicos del texto, ya que diversas asociaciones y colectivos animalistas critican que la Xunta busca coartar la solidaridad ciudadana. Así, en la tramitación del texto se dará marcha atrás a estas multas.

En un acto en Santiago para presentar este texto, que está en trámite parlamentario, Mato ha dejado claro que "no se va a castigar a nadie porque dé un poco de leche o comida" a un animal que se encuentra en la calle, si bien debe ser trasladado en "un plazo razonable" a un centro autorizado para que se determine si tiene microchip y puede devolverse a su dueño.

"Cuando uno encuentra un animal lo primero que debe descartar es que no tiene dueño, y para descartar que no tiene dueño hay que llevarlo a un centro para ver si está microchipado o no está microchipado", explica la conselleira en declaraciones a los medios, pues "es lo más importante" para que, posteriormente, "esa misma persona lo pueda adoptar con todas la de la ley"

De tal forma, la ley mantendrá la prohibición de que alguien se quede en propiedad con un animal que encuentra perdido. "Lo que nadie debería hacer es quedarse con un animal que se encuentra por la calle así porque sí", avisa.

Por ello, explica que se debe "aplicar civismo y lo que dice la lógica". Considera que "lo primero siempre es atender" a ese animal encontrado, mientras que "lo siguiente" sería "llevarlo a un centro en donde se garantice" que el animal se devuelve a su dueño en caso de que lleve microchip y se inicie el proceso de adopción si está abandonado.

Mato asegura que se busca "proteger el bienestar del animal", de manera que "el bienestar no es estar en la calle abandonado por mucho que se le alimente cada día".

MÁS ENMIENDAS

Asimismo, entre las enmiendas de los populares que se incluirán al texto en el trabajo parlamentario se mantiene la prohibición de mantener de forma regular a animales abandonados, salvo que haya autorización municipal, más allá de los casos de emergencia y primeras asistencias permitidos.

Además, los establecimientos como hoteles y restaurantes podrán prohibir la entrada de animales, pero para ello deberán colocar un distintivo en su local.

Otra de las enmiendas pasa por que las asociaciones de protección y defensa de los animales no tendrán que cumplir con la exigencia de utilidad pública para ser declaradas como tal.

Junto a esto, asegura que este proyecto de ley es "susceptible de ser mejorada" en el debate parlamentario, puesto que el "proceso sigue vivo".

SIN PROTECCIÓN A CABALLOS Y TOROS EN LA LEY

Cuestionada por la exclusión de la protección de caballos y toros en la ley, Beatriz Mato justifica que "son un elemento que esta ley no toca" porque se refiere solo a los animales domésticos.

Por ello, en este texto "no se habla de caballos ni de toros". Además, defiende esa decisión en que sería "introducir un elemento que puede ser algo demandado por una parte de la sociedad, pero no por toda la sociedad".

"NO HA LUGAR A LA PARALIZACIÓN" DE LA LEY

Por otra parte, este martes asociaciones y protectoras de animales han presentado en el registro del Parlamento 18.000 firmas recogidas en contra del proyecto de ley.

Preguntada por esta cuestión, Beatriz Mato ha respondido que "es un extremo demasiado alto hablar de una paralización de una ley que es de las más avanzadas de España". "Se pueden presentar alegaciones que serán estudiadas, pero no ha lugar a la paralización", ha dejado claro.