El proyecto de reintroducción del lince, seleccionado por Europa entre los cinco mejores LIFE en 25 años

El proyecto LIFE de 'Conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía' (2006-2011) ha sido nominado junto a otros cinco LIFE para recibir los 'Green Awards', un galardón con el que la Comisión Europea va a distinguir a los mejores proyectos de los últimos 25 años, desde que comenzara el programa en sí (1992-2017).

La selección, tal y como apuntan desde la Comisión Europea, se ha basado en una serie de criterios como la sostenibilidad del mismo a largo plazo, el potencial de comunicación del proyecto, el impacto nacional e internacional, europeo o a nivel global. Asimismo, también ha valorado la innovación, los beneficios medioambientales o las mejoras en el estado de conservación.

En concreto, el proyecto de reintroducción del lince ibérico en Andalucía, el segundo de los proyectos LIFE liderados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para la conservación del lince ibérico, ha sido seleccionado en la categoría de los LIFE Naturaleza y Biodiversidad (Nature&Biodiversity), junto a otros cuatro: AlterIAS, LIFE+Saber The Raptors, BurrenLIFE y SloWolf.

De los cinco nominados en esta categoría, la Comisión Europea distinguirá con los 'Green Awards' a dos de ellos. Los dos proyectos premiados en la modalidad Naturaleza y Biodiversidad serán elegidos por votación popular a través de una página de Facebook que la Comisión Europea ha habilitado para ello (https://www.facebook.com/LIFE.programme/app/515720611858523), dando a conocer los ganadores el 30 de mayo.

En el resto de categorías, Environment y Climate Action han sido nominados los proyectos Life From Roof to Road, Bread4Pla, EWWR, Sol-Brine y LOWaste (en Environment) y Agri Climate Change, ClimaBiz, Slide In, Dyemond Solar y Acumen.

El proyecto LIFE 'Conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía' es el segundo de los proyectos ejecutados por la Consejería de Medio Ambiente en su apuesta por la conservación del lince ibérico, que arrancó en el año 2000 con los programas de conservación de la especie.

Los excelentes resultados del primer LIFE 'Recuperación de las poblaciones de lince ibérico en Andalucía' (2002-2006) y del segundo (nominado), con los que la especie bajó de la categoría de 'en peligro crítico de extinción a en peligro', impulsaron un tercer proyecto ('Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal'), actualmente en ejecución.