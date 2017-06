(AMPLIACIÓN) TEJERINA: “EL ACUERDO DE PARÍS NO TIENE MARCHA ATRÁS Y NO SE PUEDE RENEGOCIAR”

Etiquetas

- España se une a Alemania, Francia e Italia tras anunciar Trump que Estados Unidos abandona el pacto contra el cambio climático. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, reafirmó este viernes el compromiso de España con el Acuerdo de París y señaló que éste “no tiene marcha atrás” y “no se puede renegociar”, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país abandona el primer tratado universal de lucha contra el cambio climático.“España se reafirma en la lucha contra el cambio climático. Nos reafirmamos en beneficio del planeta, de las generaciones futuras y también de las presentes”, sentenció Tejerina en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.La ministra indicó que la UE “va a seguir liderando la lucha contra el cambio climático” y España estará al lado de sus socios europeos con un liderazgo en la reducción de gases de efecto invernadero, ayuda técnica y financiera a los países en desarrollo, y alianzas con otros países.“Toca redoblar las alianzas porque el Acuerdo de París está en vigor”, indicó, antes de recalcar que este tratado “no tiene marcha atrás”. “Es un acuerdo que no se puede renegociar, sino todo lo contrario”, añadió, al tiempo que destacó que España se reafirma en el compromiso de que el aumento de la temperatura del planeta no supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, y a ser posible que su límite no llegue a 1,5ºC, y en la financiación climática."UNA MALA NOTICIA"Tejerina reconoció que la retirada de Estados Unidos en el Acuerdo de París es "una mala noticia” porque este país aglutina entre un 14 y un 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según distintas fuentes, y es el segundo en el ranking mundial.El Acuerdo de París fue adoptado por 195 países y la UE y está ratificado por 147 partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por lo que, según Tejerina, es “un éxito sin precedentes de la comunidad internacional” porque “reúne a todas las naciones en una causa común, que es la lucha contra el cambio climático” con el fin de “proteger el medio ambiente” e “impulsar un desarrollo socioeconómico sostenible para todos”.La titular de Medio Ambiente destacó que España ha cumplido con el primer periodo de compromiso de reducción de gases de efecto invernadero del Protococo de Kioto (2008-2012) y aseguró que España está “en condiciones” de cumplir el segundo ciclo entre 2013 y 2020.Por último, Tejerina indicó que España se sumó esta mañana a la declaración emitida anoche por Alemania, Francia e Italia, trabajada de manera embrionaria en la reunión del G-7 celebrada la semana pasada en la localidad italiana de Taormina, de que el Acuerdo de París “no tiene marcha atrás”.