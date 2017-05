EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PIDE AL GOBIERNO QUE OBLIGUE A TODOS LOS VEHÍCULOS A LLEVAR ETIQUETAS CON SU NIVEL DE CONTAMINACIÓN

Etiquetas

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, solicitó este lunes a la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, que el Gobierno obligue a todos los propietarios de vehículos a llevar en éstos una etiqueta que informe de su nivel de contaminación.Sabanés explicó a la salida de la reunión que mantuvo con García que había pedido esta obligatoriedad del etiquetado de vehículos porque, si sólo es voluntario, es más difícil gestionar las restricciones selectivas de unos coches en los momentos en que haya que adoptarlas por cuestión de tráfico o contaminación. "Si no hay un etiquetaje que es obligatorio, no podemos tomar determinadas medidas", explicó. "Si el etquetado es voluntario, es mucho más difícil gestionarlo".Para la concejala, el marco de colaboración entre el Estado y las administraciones locales es "indispensable", porque "las ciudades solas no podemos resolver todos los problemas de lucha contra la contaminación y el cambio climático".