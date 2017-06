LA CUMBRE SOCIAL ESTATAL EXIGE QUE NO SE RATIFIQUE EL CETA

Etiquetas

La Cumbre Social Estatal exigió este viernes al Congreso de los Diputados que no ratifique el Tratado de Comercio de Inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA), también conocido como el TTIP canadiense, por considerar que “beneficia a las grandes empresas multinacionales y perjudica a la ciudadanía y especialmente a la clase trabajadora”.La Cumbre Social indica que no ha existido debate ni información sobre este tratado, cuyas consecuencias afectan a los servicios públicos, a la negociación colectiva, a las pymes, al medio ambiente y a la democracia.Se trata de “un tratado que resta poder a los gobiernos para dárselo a los mercados y que resta protección a la ciudadanía y a la clase trabajadora”, añade.Por ello, las organizaciones que forman parte de la Cumbre Social llaman a participar en un acto público que tendrá lugar esta tarde, a las 20.00 horas, en la plaza de los cines Luna, y a la movilización de este sábado en Madrid a las 12.00 horas entre Atocha y Neptuno para exigir que las Cortes Generales no aprueben el CETA.