España tacha de "mala noticia" la salida de Trump del Acuerdo de París y reafirma su compromiso climático

El Gobierno de España considera una "mala noticia" que Estados Unidos haya decidido retirarse del Acuerdo del Clima de París, porque es el segundo emisor mundial, según ha manifestado la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que ha "reafirmado" el compromiso de España con el Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático que "no tiene marcha atrás" y habrá que "redoblar los esfuerzos".

"Es una mala noticia que una economía que significa entre el 14 y el 17 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, el segundo emisor mundial, abandone un acuerdo de todos y para todos porque los efectos del cambio climático afectan a todo el planeta y (el acuerdo) seguirá siendo de todos, pero sin una parte importante y eso no es una buena noticia", ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Frente a esto, Tejerina ha defendido que "habrá que redoblar y reafirmar el compromiso de España en el cumplimiento de los objetivos de París, redoblar el liderazgo de la UE", no solo en la reducción sino en la ayuda a los países en desarrollo y sus alianzas con otros países para evitar que la temperatura del planeta no suba en 2 grados y a ser posible en 1,5 grados centígrados y "recalcular" las emisiones que no reduzca el país norteamericano.

En ese sentido, ha garantizado que la Unión Europea seguirá liderando la lucha contra el cambio climático a nivel mundial y que España va a estar en este liderazgo, que marca todos los ámbitos, no solo en los compromisos de reducción, que son los más ambiciosos, sino también el compromiso de ayuda a los países en desarrollo.

"Ejerceremos liderazgo reforzando las alianzas con nuestros socios y otros países para la lucha contra el cambio climático", ha declarado la ministra, que ha dicho que en estas alianzas también participará el sector privado.

Con todo, tras la decisión estadounidense, García Tejerina ha dicho que "toca redoblar" los esfuerzos y las alianzas porque el Acuerdo de París está "en vigor" y fue acordado en 2015 por 196 países, firmado por 194 y ratificado por 147 algo que califica de "éxito de la comunidad internacional sin precedentes" y que reúne "a todas las naciones".

Tejerina ha defendido que el Acuerdo de París tiene como objetivo proteger el medio ambiente pero también impulsar y fijar un desarrollo socioeconómico sostenible. "Es un acuerdo de todos y con todos. El Acuerdo de París no tiene marcha atrás", ha insistido.

Por ello, ha afirmado que la comunidad internacional y España va a implementar el acuerdo y --en alusión a la voluntad de Donald Trump de volver a negociar su posición en el Acuerdo de París--, la ministra ha sentenciado que este "no se puede renegociar".

En este marco, ha defendido que España ha cumplido "todos" los periodos de la lucha contra el cambio climático, Kioto 1 y el segundo periodo de cumplimiento, Kioto 2 y ha prometido que del mismo modo cumplirá el Acuerdo de París y los objetivos de 2030. "Todo sigue en marcha", ha comentado.

En esa línea ha recordado que el presidente Mariano Rajoy anuncio la ley de cambio climático y la transición energética y, con ese motivo se celebraron la semana pasada las Jornadas de Cambio Climático orientadas a un debate "que tiene que ser de todos" para llegar a una ley que cumpla para la sociedad el beneficio ambiental y el del desarrollo sostenible de la economía.

Por otro lado, ha confirmado que España forma parte de la declaración conjunta formulada por la UE respecto a la decisión de Donald Trump y ha explicado que "por cuestión de minutos" el Gobierno no se sumó desde el inicio a un comunicado emitido la pasada noche del jueves por Francia, Alemania e Italia pero que "se adhiere al mismo".

A este respecto, fuentes de Moncloa han restado trascendencia a que España no estuviera anoche dentro del comunicado conjunto entre Francia, Alemania e Italia en el que reaccionaban a la decisión del mandatario estadounidense. En ese sentido, han explicado que esta declaración se gestó en el marco de la reciente cumbre del G7, un grupo del que España no forma parte. En todo caso, han confirmado que esta misma mañana España se ha adherido a la declaración.

En definitiva, ha reivindicado que España asume el Acuerdo de París, que no tiene marcha atrás y que lo hace poniendo en marcha políticas para transformar la economía para reducir sus emisiones de efecto invernadero.

"El compromiso de los Gobiernos del PP ha sido rotundo y son las políticas de nuestro gobierno las que han empezado a transformar la economía que el mundo y el planeta reclama. Cumplimos el primero (Kioto), cumpliremos el segundo (Kioto 2) y el Acuerdo de París", ha sentenciado.

REPARTIR LAS EMISIONES DE EEUU

Respecto a las posibles consecuencias para Estados Unidos, ha admitido que el Acuerdo de París no contempla mecanismos de sanciones pero sí un mecanismo de revisión por el que cada cinco años los países firmantes comunican sus compromisos.

Así, ha precisado que la Unión Europea se comprometió a reducir un 40 por ciento sus emisiones respecto a las emitidas sobre 1990 y ha explicado que las contribuciones de todos se suman para evaluar el impacto de la suma de todas estas contribuciones en la lucha contra el cambio climático.

Por tanto, prevé que si en el próximo mecanismo de revisión se observa que la suma de emisiones no es suficiente, "entre todos2 se deberán acordar nuevas contribuciones. Finalmente, ha adelantado que como Estados Unidos se había comprometido a un 26 por ciento de reducción de emisiones, que computaban en la suma global, sin esta contribución "ahora habría que recalcular".