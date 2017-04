Fiscal cifra en 160 las actuaciones que restan para alcanzar los objetivos europeos en materia de depuración de aguas

Etiquetas

El consejero avanza la firma de un convenio con el Estado para determinar "muy claramente" qué obras corresponden a cada administración

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha cifrado en 160 las actuaciones, entre las que dependen de la administración central y la regional, y en 850 millones la inversión interadministrativa que resta para conseguir el objetivo de depuración de aguas establecido en el marco de la normativa europea.

En una entrevista concedida a Europa Press, Fiscal ha subrayado al respecto que se está haciendo un esfuerzo "grande", con "frutos que comienzan a verse", ya que "no hay una semana en la que no inauguremos una depuradora o comencemos otra, algo que con la crisis no era así".

Ello, según los datos que maneja el Ejecutivo andaluz, ha permitido que el número de ciudadanos que viven en municipios que depuran correctamente sus aguas en territorio andaluz se acerque al 90 por ciento, un índice que en cualquier caso, insiste el consejero, "no es para relajarse: tenemos que conseguir, es la obligación, que el 100 por ciento viva en municipios donde se depuren correctamente las aguas" para cumplir con el objetivo de la directiva europea.

"No necesariamente implica depuradoras nuevas, muchas obras ya existen pero no cumplen los parámetros de la UE y hay que ampliarlas, mejorarlas o cambiar la tecnología", ha incidido Fiscal, que respecto a las actuaciones pendientes señala que, en términos generales, las de mayor envergadura y afección a más población dependen del Estado.

Por ello, la Junta pide a la administración central que lleve a cabo también el esfuerzo que se realiza por parte de la regional, "aunque con los presupuestos generales, también en esa materia, creo que se han olvidado de Andalucía". De esta manera, el siguiente paso es la firma de un convenio con el Estado para determinar "muy claramente" qué obras corresponden a cada administración. "Esperamos que ese convenio se cumpla", apostilla.

Sobre el acuerdo alcanzado con las diputaciones provinciales para que éstas puedan asumir actuaciones relativas a este punto, Fiscal ha precisado que el gabinete jurídico ultima su análisis en lo tocante a los términos de competencia municipal y local. "No es fácil: la Junta en su día aprobó en Consejo de Gobierno un número importante de obras de interés de la comunidad autónoma porque si no nunca se harían realidad, en auxilio de las administraciones locales, lo que es nuestra obligación, pero todo debe quedar muy claro para que no haya indefinición jurídica", ha concluido.