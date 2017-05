Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona se conjuran contra el cambio climático

Etiquetas

El Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se han conjurado este miércoles contra el cambio climático en la inauguración del I Innovate4Climate, en el Palacio de Congressos de Barcelona en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, han coincidido en destacar los diferentes representantes.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull; el comisionado de Ecología del Ayuntamiento de Barcelona, Frederic Ximeno, y el presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, han abierto el evento.

Para la ministra, Barcelona es un "marco inmejorable para hablar esta cuestión", porque es una ciudad innovadora y cosmopolita de gran riqueza convertida en una de las grandes capitales europeas de la innovación.

García Tejerina ha considerado el evento un "acontecimiento mundial para los interesados en el mercado del carbono", y ha dicho que este congreso, que toma el testigo de la feria CarbonExpo, es muy importante para el conjunto de España, después de los Acuerdos de París (COP21).

"Los gobiernos no estamos solos", ha dicho la ministra, que ha contado con el sector empresarial y financiero para descarbonizar las economías actuales en una transición que cuente con instrumentos financieros transformadores en la lucha contra el efecto invernadero y el cambio climático.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad ha mostrado el "profundo compromiso" de Catalunya contra el cambio climático, algo que ha dicho que no es nuevo y cuenta con un consenso general de todos los partidos políticos.

"La Ley catalana del cambio climático es muy importante para el actual Gobierno catalán; expresa nuestros objetivos y preocupaciones", ha asegurado el conseller en su discurso inaugural, en que ha subrayado que se trata de una ley pionera en el Estado y en el sur de Europa.

"Contad con Catalunya para hacer de este mundo un mejor sitio", ha concluido el conseller de la Generalitat, que ha celebrado que Barcelona acoja este punto de encuentro para acelerar la lucha contra el cambio climático.

"NO OS OLVIDÉIS DE LAS CIUDADES"

El comisionado de Ecología del Ayuntamiento de Barcelona, Frederic Ximeno, ha reclamado a los asistentes que debaten canales para reducir las emisiones y luchar contra el cambio climático: "No os olvidéis de las ciudades, porque estamos convencidos de que una economía inclusiva y con menos emisiones debe empezar por la ciudad. Hemos de ser catalizadores de esta revolución".

Ha manifestado el compromiso de Barcelona en esta lucha, y también en la construcción de una economía verde, inclusiva más sostenible y con menos emisiones, por lo que trabaja en la presentación de un plan climático en noviembre.

El presidente de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, ha celebrado que el recinto pueda acoger la primera edición de este salón, y ha defendido que "la sostenibilidad forma parte del ADN de Fira de Barcelona".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Después de los Acuerdos de París, se estima que será necesario invertir 23 billones de dólares hasta 2030 para conseguir los objetivos contra el cambio climático, y en esta senda "la colaboración público-privada es más necesaria que nunca".

El delegado del Gobierno central en Catalunya, Enric Millo, ha asistido al acto, que también ha contado con un parlamento inaugural a cargo del director de Cambio Climático del Banco Mundial, John Roome, bajo el título 'Unlocking the trillions to meet the Paris Agreement'.

Más de medio centenar de ponentes internacionales se reúnen hasta este viernes en el Palacio de Congresos de Barcelona en la primera edición del Innovate4Climate para debatir sobre los principales retos económicos y medidas financieras necesarias para luchar contra el cambio climático.

Líderes gubernamentales, empresariales y financieros profundizan sobre cómo la colaboración público privada puede contribuir a aumentar la necesaria inversión climática en una cumbre que incluirá también talleres, exposición y eventos paralelos.

Pero además del congreso, el Innovate4Climate cuenta también con un programa de eventos paralelos y talleres sobre temáticas como los mercados de carbono, el desarrollo de resistencia climática y las políticas de crecimiento verde que abordarán los principales retos y oportunidades que se presentan en China, América o África, las principales innovaciones en movilidad o construcción sostenible, así como los mejores modelos de colaboración público-privada.

ZONA EXPOSITIVA

A ello se suma una zona expositiva y de networking en la que se da una participación de más de 30 empresas, como Itaipu Binacional, Gas Natural, Baker McKenzie, Fundación La Caixa, Zaluvida, Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial.

Dentro del Marketplace hay un espacio de Pitch Hub donde los expositores pueden presentar sus productos, soluciones e iniciativas sostenibles, y también habrá una Digital Media Zone, un espacio interactivo para los visitantes y congresistas del salón.