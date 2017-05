PI cree que a Ensenyat "el Consell le queda pequeño" y que con su discurso "se postula a la presidencia de la Comunidad"

Etiquetas

El portavoz del PI en el Consell de Mallorca, Antoni Pastor, cree que al presidente de la institución insular, Miquel Ensenyat, "el Consell le queda pequeño" y que "ha hecho un discurso postulándose a la presidencia de la Comunidad" ya que "porque el Consell no le interesa bastante como para molestarse a hacer ninguna actuación".

Así ha valorado Pastor el discurso del presidente Ensenyat en el Debate de Política General del Consell.

El portavoz del PI considera que la intervención de Ensenyat "ha sido una muestra de inoperancia de un gobierno esclavo del sus socios" y que se ha basado sólo en promesas de futuro pero "incapaz de presentar proyectos acabados", "un discurso imperdonable después de dos años de legislatura".

Pastor se ha mostrado convencido de que el discurso de Ensenyat "no contiene ningún punto de interés para la ciudadanía" ya que todos los proyectos mencionados "hace tiempo tendrían que estar en marcha".

"Después de dos años todavía no hay una Dirección de Política Lingüística, no sabemos qué coste tendrá por los ciudadanos el rescate del túnel de Sóller, harán residencias que costarán el doble de las actuales, y todavía no ha avanzado en el su proyecto estrella, el desdoblamiento de la carretera de Llucmajor a Campos".

En este sentido Pastor ha pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol el cese del presidente de la comisión balear de Medio ambiente, Antoni Alorda, "señalado por Ensenyat como el culpable que las obras no prosperen".

"Somos poco optimistas con este gobierno insular que sólo tiene propuestas de cara a la galería. Tenemos un presidente de la Diada que por lo que parece, es lo único de lo que se preocupa", ha concluido Pastor.